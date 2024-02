escuchar

El 16 de febrero murió Jaziel, el hijo de Alejandra Romero, última pareja de Rodrigo Bueno, también conocido como “El Potro”. Según confirmaron, se trató de muerte súbita mientras participaba de un partido de fútbol en San Luis, provincia en donde ella se instaló luego de la tragedia del cuartetero en 2001. En sintonía con ello, este lunes, Carmen Barbieri habló sobre el hecho y dio cuenta del tierno gesto que los amigos del colegio tuvieron para homenajear al joven de 13 años.

La noticia la dio a conocer la semana pasada Ángel de Brito en LAM (América) y más tarde el resto de los medios replicaron la información. No obstante, en Mañanísima (eltrece), Barbieri hablo el estado emocional de Romero y aclaró que le gustaría encontrarse con ella.

“Alejandra perdió a su hijo de 13 años. Una lástima, un dolor muy grande, porque uno dice ‘porque es joven’. Sí, pero la mamá… Voy a decir algo que mi hijo me corrige siempre, el decir ‘ay, la madre’. Y mi hijo me corrigió y me dijo: ‘El hijo, que tenía una vida por delante’. Es verdad”, explicó Barbieri.

Jaziel tenía 13 años y falleció durante un partido de fútbol (Fuente: Instagram/@alejandra_romeroficial)

“Hablé con ella y después hablé con otra persona, porque estaba tirada en un sillón con su celular viendo las fotos de su hijo”, indicó la conductora y luego contextualizó: “Él estaba en San Luis y ella estaba en Salta (...) Lo que quiero es ir a hablar con ella, lo que quiero es ir a darle un abrazo y quiero que ella esté en condiciones de recibirme, porque ella me quiere ver a mí”.

Acerca del tierno gesto que tuvieron los amigos del colegio donde concurría Jaziel, Barbieri destacó: “Me contaban que los compañeritos se tatuaron el nombre del nene en el brazo”. Y segundos después distinguió: “Le estaban haciendo un homenaje”.

La causa del fallecimiento de Jaziel

Acerca del motivo que habría provocado la muerte de Jaziel, desde el panel de Mañanísima detallaron qué sucedió. “Estaba jugando un partido de fútbol, con todo lo que eso implica, los chicos, los padres, una camaradería (...) Lo cierto es que hay muchos casos así. Estuve averiguando. Por ejemplo, en el básquet, en cinco años, han fallecido dos niños”, comenzó Lucas Bertero.

“Muerte súbita se le dice, pero yo ayer hablé con un amigo que tenemos en común [con Alejandra] y le pregunté. Fue un infarto masivo, como tuvo mi papá. Lo hablo pero no como una doctora. Puede pasar a cualquier edad. A veces te agarra durmiendo, a veces jugando al fútbol. Ella estaba en Salta y tenía los documentos del nene cuando la llamaron. Tuvo que viajar enseguida”, continuó.

Hacia el cierre, Barbieri se refirió a la relación cercana que tiene con Alejandra Romero: “Yo muchas veces fui a la casa de El Potro y Alejandra. Se amaban. Los 13 Luna Park que hizo, lo atendía, lo asistía, lo vestía, le secaba la espalda, yo estuve en el camarín mucho tiempo con ellos. Es una gran mujer y una gran cantante. Y una gran compositora como el hermano”. Y concluyó: “Su dolor no debe tener explicación. Estoy con vos Ale, siempre defendiéndote, te amo”.

LA NACION