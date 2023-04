La novia de Maxi López explicó por qué no muestra la cara de su hija e hizo un duro descargo: “Gente repugnante”

escuchar

Una semana después de dar a luz a su primera hija junto a Maxi López, Daniela Christiansson decidió utilizar sus redes sociales para abrir su corazón y compartir la dura experiencia que le tocó atravesar poco antes del nacimiento de Elle. Además, reveló por qué no muestra la cara de la pequeña.

Daniela Christiansson y Maxi López fueron padres por primera vez tras nueve años de relación instagram @danielachristiansson

A finales de septiembre de 2022, Maxi López y Daniela Christiansson anunciaron con mucha felicidad que esperaban su primer hijo juntos luego de casi una década de relación.

Nueve meses más tarde, la modelo sueca utilizó sus redes sociales para dar la noticia del nacimiento de Elle, quien llegó al mundo el último viernes de marzo en el hospital Saint Mary de Londres.

Durante su primera semana como madre, optó por mantenerse alejada de las redes sociales, no solo debido a su ya conocido gusto por mantener su intimidad alejada del ojo público, sino también para recuperarse y disfrutar a pleno del gran momento que vive junto a su pareja.

Nació Elle, la primera hija de Daniela Christiansson y Maxi López

Sin embargo, en las últimas horas decidió sacar a relucir su lado más vulnerable ante sus más de 239 mil seguidores y compartió el “detrás de escena” del embarazo, el cual fue diagnosticado de riesgo.

“Déjame contarte nuestra historia”, escribió la pareja del exjugador de River y, después de dar las gracias por “todos los hermosos mensajes”, se explayó con el mensaje. “En la semana 31 de mi embarazo, mi médico me confirmó que tengo algo llamado placenta previa. En pocas palabras, es una complicación que no te permite dar a luz naturalmente porque la placenta se implanta demasiado baja y frente a la salida. Me dijo que podríamos necesitar hacer una cesárea si la placenta no se movía en la semana 36″, detalló.

Junto al emotivo descargo, Daniela Christiansson compartió fotos de su embarazo instagram @danielachristiansson

En cuanto a cómo recibió la noticia que le dio el médico, aseguró: “Lloré a la mañana siguiente al enterarme de que había un riesgo en mi embarazo. Pero, luego decidí pensar en positivo y seguir con mis hábitos, aparte del deporte, ¡ya que nuestra mente es tan poderosa!”. Sobre la misma línea, explicó que, en conjunto con los profesionales que la atendieron, decidieron que la mejor fecha para realizar la cesárea sería el 31 de marzo.

“Dijimos que sí y debo decir que la cesárea también es mágica. Es mágico saber la fecha exacta en que tu bebé estará en tus brazos, escuchar el primer llanto una vez que esté fuera de tu vientre y muchos otros aspectos”, expresó. Asimismo, aclaró que podrá realizar partos vaginales en el futuro y que es una opción que le gustaría, para poder vivir ambas experiencias.

La novia de Maxi López aseguró que, por el momento, no mostrarán la cara de Elle instagram @danielachristiansson

Cerca del final, contó que los tres ya están nuevamente en su casa, que Elle está “en gran forma” y que, de a poco, construyen una rutina basada en sus necesidades.

A modo de cierre, reveló la decisión que tomaron de no publicar fotos de la recién nacida: “Hemos decidido mantener nuestra privacidad con Elle por ahora, ya que hay demasiadas cosas locas y gente repugnante en el mundo, y les pedimos que respeten nuestra decisión. Somos muy conscientes de que todos quieren ver a nuestra hermosa princesa. Pero tengan paciencia, pronto la conocerás. Ella es una increíble mezcla de Maxi y de mí”.

