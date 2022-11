El divertido video con el que Maxi López y su pareja anunciaron el sexo de su bebé

escuchar

Maxi López atraviesa uno de sus mejores momentos tras su retiro del fútbol. El exdelantero River Plate, Barcelona y Milan, entre otros clubes, avanzó en su relación amorosa con la modelo sueca Daniela Christiansson y ahora esperan juntos a su primer bebé.

Este jueves, el muchacho se sumó a la fiesta del gender reveal, una costumbre que cada vez tiene más adeptos en redes sociales ¿En que consiste? En que los padres descubran el color de la “sorpresa” (preparada siempre por la madre) y se enteren así si el bebé en camino es un varón (celeste) o una nena (rosa).

La encargada de compartir en redes el momento fue la modelo, quien en un carrusel de Instagram con fotos y video, escribió: “Estamos compartiendo tanta felicidad, que hasta Kika (la mascota) salta de emoción. Miren su reacción y felicidad al final del video”.

El video de Maxi López y Daniela en el que anuncian el sexo de su bebé

En el fragmento se los puede ver a Daniela y a Maxi junto a sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto. El mayor y el menor sostienen un globo rosa y otro azul, mientras que Constantino sostiene la pelota.

A la cuenta de tres, el niño lanzó el esférico al aire, la pateó y al romperse se largó un polvo rosado, anunciando así que la familia espera una niña. Ante la revelación, todos se abrazaron y festejaron efusivamente.

Luego apareció Kika, la perra de la familia que parecía estar feliz por la misma noticia. La mascota comenzó a saltar sobre sus dueños y a correr por todo el verde jardín.

Además del video, la modelo compartió una imagen de la fiesta del gender reveal, en la que se ve a la familia posando en una decoración en azul y rosa. Sobre la mesa estaba la torta, golosinas y los cupcakes preparados para disfrutar de la tarde.

El posteo de Daniela, la mujer de Maxi López, para compartir el sexo de su bebé Instagram: @danielachristiansson

La publicación acumuló más de 17 mil likes en apenas unas horas se llenó de mensajes de buenos deseos para los padres.

“Qué linda familia, a los nenes siempre se los ve más felices con ustedes que con su mamá y padrastro, la verdad”, manifestó una usuaria en clara referencia a Wanda Nara y Mauro Icardi. “Sencillo sin ostentar, espectacular... ¡Felicitaciones!”, destacó otra.

En otras historias que compartió Daniela, se vio cómo lleva el embarazo entre la comida y el gimnasio. En una se la aprecia haciendo ejercicios con peso lentamente; sin embargo, en la siguiente mostró que se comió una hamburguesa con una gran porción de papas fritas. Por su parte, Maxi López no subió ni compartió nada de este contenido en su cuenta de Instagram, que utiliza con muy poca frecuencia.

La reacción de Maxi López al vivo de Mauro Icardi en donde aparecieron sus hijos

Semanas atrás, Mauro Icardi tomó una decisión que pocos se veían venir. En medio de su confusa separación de Wanda Nara y distanciados por miles de kilómetros -ella estaba en la Argentina mientras él permanece en Turquía-, hizo un vivo en Instagram para hablar por primera vez de los múltiples escándalos que protagonizaron en el último año.

En el mismo, estuvieron presentes Valentino y Constantino, dos de los hijos de Nara y Maxi López. Los niños le demostraron su apoyo al jugador del Galatasaray turco, pero poco después trascendió que su padre no habría visto con buenos ojos que los hayan involucrado en la pelea.

“Todos hablamos de Wanda y de Mauro, pero ¿cómo tomó Maxi el vivo de Icardi? A mí todos me dicen las palabras ‘sacado e indignado’. No le habría gustado aparentemente nada la exposición de sus hijos en medio del escándalo. A mí me dijeron que está furioso”, expresó Juan Etchegoyen en A la tarde (América).

