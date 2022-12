Daniela Christiansson sorprendió al admitir la inesperada característica de Maxi López que más le molesta

escuchar

En el 2014 y mientras continuaba con el proceso de su divorcio de Wanda Nara, Maxi López hizo público su noviazgo con Daniela Christiansson. Tras conocerse en Italia, los tórtolos mantuvieron un vínculo caracterizado por el perfil bajo y, ocho años después de mostrarse por primera vez ante las cámaras, están a la espera de su primer hijo juntos. Al mismo tiempo que atraviesan uno de los momentos más felices de su relación, la modelo sueca reveló qué es lo que menos le gusta de su prometido.

Maxi López junto a Daniela Christiansson, su futura esposa instagram

Poco menos de una década atrás, Maxi López y Wanda Nara confirmaron su separación luego de varios meses de rumores de crisis dentro del matrimonio y versiones que indicaban infidelidades de parte del entonces jugador del Sampdoria. Las polémicas que rodearon su divorcio se extendieron durante años y, frente a dicho conflicto, el futbolista optó por mantener el resto de sus relaciones lo más perfil bajo posible.

Finalmente, ya instalado en Italia mientras jugaba en el Chievo Verona de Italia, López se mostró en la Milano Fashion Week de la mano de Christiansson, quien en ese entonces tenía 23 años y se dedicaba al modelaje de alta costura. Las miradas críticas no faltaron, pero con el paso del tiempo la pareja logró demostrar que su amor era más que genuino.

Maxi López, su pareja y sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, Instagram: @danielachristiansson

En el 2021 y el mismo día que la joven celebraba sus 30 años, Maxi le hizo un inesperado regalo: una romántica propuesta de casamiento. Actualmente, aún comprometidos y tras anunciar que se encuentran en la dulce espera de su primer hijo juntos -el deportista es padre de Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara-, la modelo se sinceró y reveló qué es lo que más le molesta de su futuro marido.

“Lo que menos me gusta es que es de Aries, muy orgulloso y de llevar la contra”, dijo, en diálogo con la revista Hola. Sin embargo, manifestó: “Me enamora que siempre me hace reír, él es hermoso, y sigo sintiendo la misma magia después de casi nueve años. Es muy especial. Es una persona muy buena, generosa y me apoya en todo. También me gusta cómo se hizo de abajo con su carrera”.

Daniela Christiansson está a la espera de su primer hijo, fruto de su relación con Maxi López instagram @danielachristiansson

Asimismo, dio detalles sobre la inminente llegada de un nuevo integrante a su familia y remarcó cómo vive el embarazo. “Estoy disfrutando y como de todo. En el primer trimestre quería cosas que antes no me gustaban, como el jugo de manzana. Y viceversa: me encanta el café y el chocolate, pero en los primeros meses no podía ni olerlos. Con los cambios del cuerpo, a veces veo mis fotos y pienso “Uf”, pero me gusta, es un momento muy lindo”, destacó.

Sobre la misma línea, aseguró que ya tienen pensado un nombre para la bebé y que por ahora prefieren mantenerlo en secreto. Lo único que dijo al respecto es que, a pesar de que ella tenía ganas de ponerle un nombre latino, terminaron por definirse por uno francés. En cuanto a la boda, dejó en claro que todavía no hay una fecha ya que Maxi López quiere tomar la decisión con calma.

