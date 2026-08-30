La nueva vida de Ámbar de Benedictis: de su paso por París al trabajo detrás de cámara

Ámbar de Benedictis forma parte de una de las familias más conocidas de la Argentina en el ambiente artístico. Pese a que siempre mantuvo un bajo perfil e intentó hacer su camino lejos de la fama de su madre, abuela y bisabuela, la joven también eligió un recorrido vinculado a la creatividad. Tras instalarse en París para estudiar Artes Visuales en la Universidad de La Sorbona, decidió afianzarse en Buenos Aires, donde combina el mundo de la moda y el modelaje con una arista hasta ahora desconocida.

Tras instalarse en París para estudiar Artes Visuales en la Universidad de La Sorbona, decidió afianzarse en Buenos Aires, donde combina el mundo de la moda y el modelaje con una arista hasta ahora desconocida (Foto: Instagram/@ambardebenedictis)

Llevar su sangre puede significar una vida frente a las cámaras. Sin embargo, la hija de Juana Viale y el músico Juan de Benedictis buscó desde muy chica un espacio propio. Creció entre estudios de grabación, camarines y notas de prensa, pero eligió una distancia saludable de la atención mediática que rodea a su entorno.

Su viaje a Francia marcó el primer gran paso hacia esa independencia. Al terminar la secundaria, armó las valijas y se instaló en París. Durante el primer semestre de 2021 cursó Artes Visuales en la Universidad de La Sorbona. Esa etapa europea le dio un contacto directo con el diseño, la teoría del arte y la composición de la imagen, herramientas que más tarde aplicó en su regreso a la Argentina.

La hija de Juana Viale y el músico Juan de Benedictis buscó desde muy chica un espacio propio RS fotos

De vuelta en Buenos Aires, Ámbar redefinió su rumbo académico. En 2023 empezó la carrera de Comunicación Social en una universidad privada. Aquel cambio no significó un abandono de sus intereses artísticos, sino una forma de integrarlos al mundo de los medios de comunicación desde otra perspectiva.

Las cuatro generaciones: Mirtha Legrand junto a su hija Marcela Tinayre, su nieta Juana Viale y su bisnieta Ámbar de Benedictis Archivo

A diferencia de su madre o su bisabuela, Mirtha Legrand, Ámbar no buscó un lugar en la actuación ni en la conducción. Al igual que Nacho Viale, su interés principal está en la trastienda de los proyectos audiovisuales. Así fue que este año comenzó a trabajar como asistente de producción en StoryLab, la productora que encabeza su tío. En ese espacio participa en la realización de programas históricos para la pantalla chica, entre ellos La noche de Mirtha y Almorzando con Juana, ambos ciclos de eltrece.

Ámbar de Benedictis junto a Nacho Viale, su tío (Foto: Instagram/@ambardebenedictis)

Desde ese puesto, la joven aprende los secretos del día a día de la televisión. Su tarea abarca desde la organización del estudio hasta los detalles del armado del programa, donde su mirada para el arte y la comunicación suma un valor concreto en cada emisión.

Por otro lado, su vínculo con la exposición pública fue siempre medido. En 2023 tuvo una breve incursión en el mundo de la moda cuando posó para una campaña de la marca de lencería Caro Cuore. Aunque las fotos salieron en varios medios, esa experiencia hoy es un hecho aislado. A su vez, la moda representa para ella un gusto personal o una colaboración puntual, no el centro de su desarrollo profesional.

Hoy, a los 23 años, Ámbar prefiere mantener un perfil bajo. En su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 52.000 seguidores, solo muestra imágenes ocasionales de viajes, arte o momentos con amigos, lejos del foco mediático. Su elección actual refleja una búsqueda clara: desarrollar una carrera dentro de la industria del entretenimiento que conoce desde su infancia, pero desde la tranquilidad del trabajo detrás de cámara.