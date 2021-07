La nueva vida de El carpintero de Bienvenidos a bordo: campañas solidarias y el sueño de ser modelo

Con el tiempo repartido entre las grabaciones del programa, la carpintería, su novia y los entrenamientos, el carpintero de Bienvenidos a bordo (eltrece), Nahuel López Matheu, se anima a una nueva actividad. Hace unos días lanzó a través de sus redes un pedido de donaciones para ayudar a comedores, merenderos y personas vulnerables. Además de adelantarle a LA NACION los detalles de la iniciativa, habló sobre los cambios en su vida, debido al aumento de la exposición, y sus próximos pasos como influencer y modelo.

“Me interesa darle utilidad a la llegada que tengo”, sintetizó Nahuel, quien decidió iniciar la movida solidaria luego de ver su vertiginoso crecimiento en Instagram, donde acumula casi 200.000 seguidores. “Quiero devolver a la gente el cariño que me brinda”, confiesa.

Nahuel lanzó una campaña para juntar donaciones el próximo 25 de julio Instagram @nahumatheu

El carpintero adelantó que el próximo 25 de julio, entre las 12 y las 18, se juntarán en la plaza Grigera de Lomas de Zamora para recibir las donaciones, que luego repartirá en distintos comedores y merenderos de la zona. Asimismo, contó que el municipio les prestó el Teatro Municipal (Manuel Castro 262, Lomas de Zamora), donde brindarán una función con diversos artistas, bajo el nombre “1+1= multitud: dibujando sonrisas”. La entrada al show es de tres alimentos no perecederos por familia o uno por persona.

“Es como una devolución para la gente, por haberse acercado al lugar a donar. La idea es que puedan disfrutar del show también”, expresó Nahuel. En este sentido, cada 40 minutos se permitirá el ingreso de un grupo personas a la sala, respetando las medidas sanitarias, para que presencien la actividad. Pasada la función, entrará otro grupo.

Con la campaña solidaria espera recibir alimentos no perecederos, ropa, calzado y juguetes Cortesía

Además de alimentos no perecederos, ese día espera recibir ropa, calzado y juguetes. “Muchos me escribieron para donar plata, pero por ahora recibimos comida y ropa, más que nada”, explicó. El objetivo es replicar esta misma movida solidaria cada 15 o 20 días. “Tengo fe y esperanza de que vamos a juntar muchas cosas. Además yo voy a ir a un mayorista para comprar comida, así también colaboro”, adelantó.

El nacimiento del pedido

La iniciativa nació hace unas semanas, cuando Nahuel comenzó a charlar con su familia y su novia sobre la situación que atraviesa parte de la sociedad. “Hubo semanas de mucho frío y se nos ocurrió darle una mejor utilidad a mis redes sociales por la cantidad de seguidores que tengo”, señaló el joven.

Todo comenzó como una charla entre Nahuel y su familia Cortesía

Entonces, comenzó a idear una forma de masificar el pedido de ayuda solidaria. Realizó un vivo en Instagram, donde mencionó el tema y recibió cientos de mensajes de apoyo. “No solo la gente de las redes, el chofer que nos lleva al programa, las asesoras de ahí, toda mi familia y muchas marcas se acercaron para hacer su aporte”. Luego, la iniciativa comenzó a tomar cada vez más forma, consiguió que la municipalidad les prestara el teatro para incentivar las donaciones y habló con un productor que lo está ayudando a organizar la jornada.

Nahuel aclaró que no quiere “figurar”. “No voy a bajar yo a las puertas de los comedores a sacarme foto con los nenes, sino que voy a hacer los envíos. La idea no es aparecer, sino aprovechar mi llegada para difundir, porque de corazón quiero ayudar”, destacó. Si bien desde otros puntos de la provincia se le acercaron para hacer pedidos similares, Nahuel prefiere arrancar por el conurbano sur y luego seguir por las distintas localidades.

Para masificar la movida, tiene planificado “reforzar” el pedido con nuevas stories en su Instagram.

Cambios en su vida

Hace cinco meses la vida de Nahuel dio un vuelco. “Al principio todo este cambio me sorprendió bastante. Fue abrumador, pero yo sigo siendo yo mismo. Me mantienen en eje la carpintería, mis amigos, la familia y mi novia”, destacó el joven.

Desde su debut en Bienvenidos a bordo, Nahuel afianza su rol como influencer Instagram @nahumatheu

Desde el 19 de marzo, cuando fue por primera vez al programa conducido por Guido Kaczka, su carrera en los medios pegó un salto. “Aprovecho cada momento siendo yo mismo, tratando de buscar un equilibrio y disfrutando todo. Fue un cambio muy brusco: por ejemplo, mi viejo y mi hermano debieron reorganizarse en la carpintería de otra forma, porque yo le estoy dedicando menos tiempo, y mi novia también se amoldó”, resaltó Nahuel.

Si bien ese día se había anotado para sacar el lingote y no ganó, “de atrevido y cara rota” se animó a preguntarle a Guido si podía sumarse al desafío de las dominadas. A partir de ahí no abandonó el programa y sorprendió a todos con su carisma, su humildad, su resistencia para hacer dominadas y su profesión, dado que se dedica a trabajar maderas.

Ahora, busca desarrollarse en campañas publicitarias Instagram @nahumatheu

“Me fui acomodando y entendiendo lo que es el medio, cómo se desenvuelve y cómo te tratan. Yo no quiero ser uno más del montón, quiero ser uno distinto y no quiero tener un personaje montado. Todo es natural y espontáneo”, señaló.

Ahora, además, está afianzando su rol como influencer y buscando su espacio como modelo de campañas. Primero, a través de canjes en sus redes sociales, donde ya realizó más de 100 promociones en Instagram, y ahora, con una sesión de fotos.

El carpintero realizó una producción de fotos Instagram @lgproducciones_ y @claudiojorda_producciones

“Una productora pensó en mí y me dijo para hacer un book con un body painting incluido, para poder explayarme y que vean cómo me presto para estas cosas, cómo me muevo y cómo tiro poses”, añadió Nahuel, quien contó que ya está en tratativas con algunas marcas para iniciar campañas.

LA NACION