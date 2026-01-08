Matt Damon reveló cómo logró bajar 15 kilos para su personaje en la película La Odisea de Christopher Nolan

Matthew Paige Damon (55) logró a lo largo de los años despegarse de sus recordados papeles de galán y comenzar a buscar nuevos desafíos como actor. En los últimos meses, se conoció que la estrella de Hollywood formará parte de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan que se estrenará en julio de 2026. En la misma encarnará al legendario héroe griego Odiseo, quien tras la guerra de Troya busca regresar a casa sano y salvo para reencontrarse con su esposa Penélope. Sin embargo, en el camino deberá enfrentará a gran cantidad de seres mitológicos.

Estas escenas de acción son las que lo hicieron durante seis meses someterse a un estricto entrenamiento físico y a una rigurosa dieta alimenticia, que lo hicieron bajar casi 15 kilos. En las primeras imágenes que se filtraron de Matt en la piel de Odiseo, el público quedó sorprendido con su delgadez y su abdomen completamente marcado, al punto que pueden verse las formas de sus músculos y huesos.

Matt Damon en el set de grabación (Foto: Ciaopix/Cobra Team/Backgrid)

Según explicó Damon en una charla en el pódcast New Heights de Travis y Jason Kelce, esta transformación corporal fue guiada por nutricionistas y entrenadores capacitados, ya que Nolan esperaba que quien interpretara a Odiseo fuese un hombre muy delgado pero fuerte. “Estaba en muy buena forma. Perdí mucho peso. Dijeron que querían a alguien delgado pero fuerte. Es algo raro”, reconoció sobre las pretenciones que se tenían desde la producción del film con su apariencia.

Pero lo que aseguró el intérprete que le ayudó a acelerar este proceso fue dejar de consumir gluten. “Literalmente, gracias a otra cosa que hice con mi médico, dejé de comer gluten. Antes pesaba entre 84 y 90 kilos. Y toda esa película la hice con 75 kilos. No había estado tan delgado desde la preparatoria. Así que fue mucho entrenamiento y una dieta muy estricta”, admitió.

Además, reconoció que si bien en el pasado tuvo que someterse a importantes transformaciones físicas, siempre le fue de gran ayuda estar acompañado por un equipo de entrenadores que lo motivaron a llegar al objetivo esperado en un ambiente cuidado. “Los entrenadores preguntan: ‘¿Qué estamos haciendo?’. Y pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Solo se trata de tener un objetivo claro y definirlo”, explicó.

Matt Damon como Odiseo (Foto: Universal Pictures)

Pero después de filmar la película, Matt Damon descubrió que se sentía mucho más sano y enérgico al haber dejado de consumir gluten, por lo que aún hoy en la actualidad sigue con una dieta libre de estas proteínas provenientes de alimentos como el trigo, el centeno y la cebada. “Ya no tengo gluten en absoluto. Encontré hasta una cerveza sin gluten. Hace tanto tiempo que no pruebo gluten, que no sé si es buena o no. Así que es buena señal. Está funcionando”, contó.