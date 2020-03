La pandemia, siempre mejor con música

Franco Varise SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de marzo de 2020

En estos tiempos donde las actividades puertas adentro empiezan a imponerse por razones de fuerza mayor no sólo las películas o las series pueden ser el mejor amigo del hombre. También las plataformas de streaming como Spotify sirven para salir un poco (al menos mentalmente) de la situación socialmente angustiant que se impone. Entre las novedades hay de todo y siempre, obviamente, depende de los gustos musicales de cada uno. Mientras los amantes del temperamento inglés esperan el viernes próximo el nuevo disco de Morrissey (I' Am Not a Dog On a Chain) desde esta semana se puede disfrutar desde la rareza del nuevo disco de Ozzy Osbourne, Ordinary Man que lo ubican en un momento complejo de su vida, pero extrañamente vital y con una fuerza bastante más grande que la de muchos que incluso hoy siguen intentando copiarlo. Pero si el hard rock no es lo que uno prefiere, las opciones pueden ir hacia el rap de Eminem que en su último disco (Music To Be Muerdered) logra levantar la punteria con métricas brillantes. Otra de las novedades de esta semana es el nuevo de Bad Bunny, YHLQMDLG, si la idea es conocer y analizar en plan "tolerancia y reflexión".