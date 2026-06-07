La película de Netflix que está en el ranking de Argentina y que no te dejará levantar del sillón hasta el final

Netflix sumó a su catálogo Criaturas luminosas, una película basada en la novela homónima y que sigue de cerca a una mujer y su relación de amistad con un pulpo gigante del Pacífico. El éxito de este largometraje fue tal que en pocas semanas se convirtió en el segundo más visto de la plataforma en nuestro país. Enterate de qué se trata.

La trama sigue a Tova, una mujer que quedó viuda y que se hace amiga de un pulpo gigante del Pacífico (Fuente: Netflix)

De qué trata Criaturas luminosas

Esta historia conmovedora deviene de la novela debut de Shelby Van Pelt: Remarkably Bright Creatures, que se publicó en 2023 de la mano de The New York Times. En pocos meses se convirtió en un bestseller que permaneció más de 64 semanas en la lista de los libros de ficción más vendidos del diario estadounidense.

En 2025, Olivia Newman adaptó la ficción y en mayo del 2026 se estrenó en Netflix, siendo una de las películas más vistas de la Argentina a poco de su lanzamiento en la plataforma.

Tova intenta superar la muerte de su esposo con la ayuda del pulpo Marcellus (Fuente: Netflix)

La trama sigue a Tova, una mujer viuda que trabaja en el acuario de su pueblo como personal de limpieza. Durante sus jornadas, aprovecha para conversar con Marcellus, un pulpo gigante del Pacífico que vive en uno de los estanques. Rápidamente, los dos entablan una amistad profunda y que logra conmover.

Mientras ese vínculo curioso se consolida y le permite a Tova redescubrir la alegría y el sentido de la vida, aparece en el pueblo Cameron, un joven errante que busca a su familia e intenta resolver conflictos pasados. Es así como el apoyo entre los tres los hace develar un misterio que los llevará a un descubrimiento trascendental y les devolverá la capacidad de asombro.

La gran Sally Field interpreta a Tova, mientras que Lewis Pullman encarna a Cameron. Asimismo, Alfred Molina es quien le pone la voz a Marcellus, el pulpo inteligente con capacidad de interactuar con los personajes y que también es la voz que narra la historia.

Van Pelt le contó a Netflix que su idea era hacer un relato ficcional que tuviera al pulpo como protagonista. Para ello, se inspiró en YouTube. “Uno de los lugares donde pude encontrar un personaje realmente bueno fue en YouTube, viendo videos de pulpos traviesos que escapaban de sus recintos o que simplemente hacían travesuras en acuarios. Recuerdo haber pensado que sería una voz muy divertida para escribir, un personaje muy divertido de desarrollar. El personaje de Marcellus surgió de una pequeña viñeta que escribí en un curso de formación continua”, dijo.

Criaturas luminosas es una película que ahonda en el amor y el duelo (Fuente: Netflix)

Según la autora de la novela, más allá de Marcellus, Criaturas luminosas “es una historia de amor y duelo”. “Son dos emociones que todos los que habitamos este planeta experimentamos en algún momento, por lo que los temas tienen una gran resonancia. Hay una amplia gama de edades, generaciones y personajes que la gente puede disfrutar en conjunto”, explicó Van Pelt.

El reparto del largometraje cuenta también con la participación de: Colm Meaney, Joan Chen, Kathy Baker, Beth Grant y Sofia Black-D’Elia. Además, el director Newman coescribió el guion con John Whittington. Bryan Unkeless y Peter Craig producen para Night Owl, junto con David Levine de Anonymous Content. Alyssa Rodrigues de Night Owl, Tony Lipp, Erika Hampson y Alisa Tager de Anonymous Content, Newman y el autor Van Pelt son los productores ejecutivos.