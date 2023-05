La peor cita de Tori Spelling: “Estaba tan borracha que todo terminó de la peor manera”

escuchar

Durante los años noventa, los actores y las actrices de la serie Beverly Hills 90210 eran considerados semidioses. Aclamados por adolescentes de todo el planeta, transitaron su paso a la adultez ante las cámaras. Años después, los propios protagonistas de la ficción que marcó a toda una generación confesarían que dentro y fuera del set eran tan comunes los conflictos y las peleas entre ellos como los fogosos romances.

Este lunes, una de las emblemáticas actrices de la serie, Tori Spelling (Donna Martin, la cándida alumna que casi no se gradúa) reveló un nuevo capítulo de la interminable novela que se tejía cuando los reflectores se apagaban. La anécdota, sin embargo, no la deja muy bien parada, pero evidencia, una vez más, que los actores se divertían muchísimo más que sus personajes.

Además de una de las estrellas de momento, Tori era hija de uno de los creadores y productores más importantes de la televisión estadounidense, Aaron Spelling, padre de éxitos como Los ángeles de Charlie, El crucero del amor, Dinastía, La Isla de la Fantasía y Starsky y Hutch. Por eso, muchas veces cuando algún galán se le acercaba, no sabía muy bien si lo hacía porque se sentía atraído por su belleza y su personalidad, si solo quería estar con ella porque era famosa o si su verdadero interés era aparecer en alguno de los tantos programas de su padre.

Según contó la actriz en el podcast ReWives, ella había cumplido 20 años cuando un joven actor la invitó a salir. Hasta ese momento, el único papel que constaba en el currículum del muchacho era un personaje sin acreditar en la serie Salvados por la campana, pero había algo en él -la sonrisa, su mirada pícara, su sangre italiana- que le presagiaba un futuro activo en el mundo de la actuación.

El muchacho en cuestión era Eddie Cibrián. “Fuimos a un restaurante, pero me dijo que realmente no tenía hambre y por eso terminamos pidiendo solo bebidas”, relató Spelling. Y continuó: “Yo no estaba muy convencida, pero estaba con ese actor joven y atractivo, yo también era una chica joven... ¿Qué podía salir mal?” .

“Y, sinceramente, todo terminó de la peor manera... Estaba tan borracha, tan borracha, que quise ir al baño del restaurante y por error terminé entrando a la cocina. Y ahí, en la parte de atrás, vomité ”, rememoró. Es que, además del alcohol que acababa de ingerir, estaba muy nerviosa y con el estómago vacío.

“ En pocas palabras, después lo vomité en su espalda. Luego, me llevó a casa y creo que me besó. Yo todo el tiempo pensaba: “Uh, espero no tener aliento a vómito’ ”, recordó. “Yo sabía que no éramos compatibles”, se sinceró, y agregó: “Por eso, no me importó demasiado”.

Pero las cosas se pusieron aún más extrañas. “Después de besarme, él se acercó a preguntarme si podía conseguirle una audición en uno de los programas de mi padre”, explicó. “Y esas situaciones siempre me dejaban un mal sabor en la boca”, reveló.

Sin embargo, aclaró que, más allá de la mala experiencia, no guarda un mal recuerdo del actor: “Parece un tipo súper agradable. Aparte de eso, no tengo nada contra él. Y la verdad, es que no hubiese funcionado de todos modos”.

Cuatro años más tarde, Cibrián participaría de un capítulo de Beverly Hills 90210 -el programa en el que trabajaba Tori, pero también una de las creaciones más exitosas de su padre, Aaron- y de allí pasaría a protagonizar una de las telenovelas diurnas más longevas de la televisión estadounidense, The Young And The Restless. Luego, participaría de CSI: Miami, Sabrina, la bruja adolescente, Ugly Betty y Criminal Minds, entre otros programas.

En 2001, el actor se casó con Brandi Glanville, quien se convertiría en madre de sus dos hijos mayores, Mason y Jake. El matrimonio duró ocho años y se terminó cuando salió a la luz el romance que el actor mantenía con LeAnn Rimes, con quien más tarde se casó en 2011.

Spelling, en tanto, estuvo casada con Charlie Shanian, pero se separaron después de un año de matrimonio en 2005, cuando, al igual que Cibrian, ella estaba teniendo una aventura con su ahora esposo, Dean McDermott, el padre de sus hijos Stella, Hattie Liam, Finn y Beau.

