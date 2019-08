Fuente: Archivo - Crédito: Istagram Jimena Barón

Jimena Barón está viviendo un gran momento profesional. Agotó los dos shows en el Teatro Ópera que dará en diciembre en la presentación de su disco "La Cobra" y cuenta con varios de sus temas entre los más escuchados de Spotify en Argentina.

Sin embargo, la cantante contó en su Instagram que está "somatizando en el pre arranque de gira".

"Enferma, me saque la foto y raje a ponerme el pijama a cuadros y ahora estoy esperando al médico always somatizando pre arranque de gira, pues cagona del mal. No sé si podré con todo esto, soy la cobra que se caga, bebé", escribió.

En sus comentarios sus seguidores la apoyaron y le dieron mensajes de aliento en el post que ya tiene más de 217 mil "Me gusta" y 2000 comentarios.