Demi Moore contó la verdad sobre su llamativo cambio de look

Demi Moore sabe cómo llamar la atención. La estrella de Hollywood sorprendió hace unos días al aparecer en la Semana de la Moda de Milán con un corte de pelo estilo bob. Su nueva imagen, sin su icónica cabellera larga, dio la vuelta al mundo, y ella se ocupó especialmente de que todos hablaran de su renovado look. Sin embargo, no todo es lo que parece: ayer, la actriz confesó que todo se trató de un juego. “Fue un momento increíble”, aseguró.

Un look “audaz y vanguardista”

Demi Moore en el desfile de Gucci durante la Semana de la Moda de Milan Daniele Venturelli - Getty Images Europe

La semana pasada, durante su llegada al desfile de Gucci en el Palazzo Delle Scintille, todos se dieron vuelta para ver si a quien señalaban como Demi Moore era realmente ella: la actriz apareció en escena con un audaz corte a la altura de los hombros al que le sumó un efecto mojado. Para completar el look, llevó un conjunto de pantalón chupín y campera de cuero negro, unos enormes lentes de sol futuristas a tono, tacos aguja y una cartera. En la mano izquierda sostuvo, durante todo el evento, a su fiel compañero, su chihuahua Pilaf.

“Quería darle a Demi un look muy audaz y vanguardista”, explicó el estilista Dimitris Giannetos, a cargo del peinado, en su cuenta de Instagram. El especialista celebró el estilo moderno de la actriz. “¡Nunca la hemos visto así antes! Se ve muy cool y resalta su personalidad”, sumó.

Demi Moore, espléndida en los Actors Awards NEILSON BARNARD� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Unos días después, el domingo 2 de marzo por la noche, Moore fue una de las grandes invitadas a la gala de los Actors Awards, los premios que entrega el sindicato de actores de Hollywood todos los años. La protagonista de La sustancia se robó todos los flashes —como suele hacer cada vez que pisa la alfombra roja— con un diseño de alta costura primavera-verano 2026 de Schiaparelli. Sin embargo, su peinado llamó la atención: lució un recogido con un moño que hizo dudar si realmente se había cortado el pelo o no.

Moore lució un vestido entallado con un escote palabra de honor estructurado, al que le sumó el toque diferente con cola blanca y negra inspirada en un pájaro construida en tejido de tul. En cuanto a las joyas, la actriz llevó más de 95 quilates de diamantes Harry Winston, según informó Page Six. Su collar, diseñado con caídas de diamantes en cascada, sumaba 73,54 quilates, mientras que sus aros de triple hilo agregaron 12,32 quilates más. También llevó un anillo de diamante tallado esmeralda.

Fin del misterio

Luego del revuelo que causó con su cabellera, Moore develó el misterio: apareció el pasado jueves en un evento que se realizó en Los Ángeles el jueves de nuevo con su pelo larguísimo, y confirmó de esa forma que el corte bob no fue más que un cambio de look temporal.

“Fue un momento increíble”, dijo la actriz de Ghost en el escenario. “Simplemente poder interpretar y descubrir otra faceta de mi personalidad”, sumó. Ese mismo día, Moore hizo referencia a su “corte viral” en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi siete millones de seguidores. “El pelo largo está aquí para quedarse”, escribió en un posteo al que le sumó varias fotos. En las imágenes se la ve en medio de una producción fotográfica, vestida con un jean y una remera de algodón blanca, jugando con su pelo.

Preocupación y controversia

Además de su corte bobo, muchos repararon en la extrema delgadez de la actriz Vittorio Zunino Celotto - Getty Images Europe

Tanto las fotos de su paso por la Semana de la Moda en Milán como, después, las de la entrega de premios que se realizó en Los Ángeles, en las redes sociales se comenzó a debatir sobre el aspecto físico y la salud de la actriz. Los primeros comentarios aparecieron en un video que ella misma compartió en su cuenta y en donde mostró cómo se preparó para el desfile de Gucci.

Varios usuarios señalaron que lucía más delgada de lo usual. “Dios, ¿ella cree que se ve saludable?”, remarcó una comentarista. Mientras otros remarcaron que se parecía a un personaje de Matrix.

Por último, que se mostrara con su pequeño perrito en la mano también causó controversia. “Cuida mejor a tu perro”, “¿Por qué esta mujer lleva un ser vivo como complemento?”, “Pobre perro, la alfombra roja no es un lugar para él” y “los animales no son accesorios” fueron algunas de las frases que inundaron los comentarios.