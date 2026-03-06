Daryl Hannah, furiosa con la serie Love Story por la forma que retrata su historia de amor con John F. Kennedy Jr.

Primero fue la crítica especializada, luego sus fanáticos y ahora habló ella: a tres semanas de su estreno, Daryl Hannah rompió el silencio y criticó el retrato que el director Ryan Murphy hizo de ella en Love Story: John Kennedy & Carolyn Bassette. Poco afecta a hablar de su vida privada; la célebre actriz hizo una excepción y escribió una extensa columna de opinión que publicó hoy el diario The New York Times.

Hannah, de 65 años, vivió un publicitado romance con John F. Kennedy Jr. antes de que el heredero de una de las familias más poderosas de los Estados Unidos se casara con Carolyn Bessette. En la serie de FX que se puede ver en Disney+, a Hannah -interpretada por Dree Hemingway- la retratan como la villana de la historia: impulsiva, superficial y muy egocéntrica. Además, la ficción da a entender que consumía cocaína.

En el texto, al que tituló “¿Cómo puede Love Story salirse con la suya?”, Hannah no solo desmintió lo que se ve en la serie sobre ella, sino que, además, reflexionó sobre el daño que generó esa construcción y la tildó de machista.

“Por lo general, he elegido no responder a lo que los medios dicen sobre mí. Siempre creí que involucrarse con distorsiones solo las amplifica. Pero una reciente serie de televisión que explota una tragedia sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette Kennedy presenta a un personaje con mi nombre y afirma que soy yo. El personaje ‘Daryl Hannah’ que aparece en la serie no es ni remotamente una representación precisa de mi vida, de mi conducta ni de mi relación con John. Las acciones y comportamientos que se me atribuyen son falsos”, sentenció la actriz.

Sarah Pidgeon interpreta a Carolyn Bessette y Paul Kelly se pone en la piel de John F. Kennedy Jr. en la polémica serie Love Story FX

“Nunca he consumido cocaína en mi vida ni he organizado fiestas con cocaína. Nunca he presionado a nadie para que se case conmigo”, fueron algunas de las situaciones que Hannah desmintió en relación a lo que se ve en la ficción. “Me resulta indignante tener que defenderme de un programa de televisión”, agregó.

“A lo largo de los años he soportado mentiras escandalosas, historias desagradables y caracterizaciones poco favorecedoras. Elegí no combatirlas y concentrarme en mi trabajo, respetando a mis seres queridos al mantener mi vida privada en privado. Pero mi silencio no debe interpretarse como un acuerdo con las mentiras”, continuó, aclarando por qué decidió romper el silencio en este momento.

Hannah también hizo referencia en sus palabras a la forma en la que los creadores de la serie decidieron presentarla: “Como un obstáculo para la historia de amor central”. “Por eso no es casual que el personaje aparezca como irritante, egocéntrico, quejoso e inapropiado”, explicó. De inmediato, apuntó contra el costado machista de esa construcción. “La cultura popular ha elevado durante mucho tiempo a ciertas mujeres, retratando a otras como rivales, obstáculos o villanas. ¿No es eso un ejemplo clásico de misoginia: derribar a una mujer para construir la historia de otra?”, se preguntó.

“Muchas personas creen lo que ven en la televisión y no distinguen entre dramatización y hechos documentados. El impacto no es abstracto. En la era digital, el entretenimiento puede convertirse en memoria colectiva. Las mentiras viven en internet para siempre”, aseguró y señaló: “Cuando el entretenimiento toma el nombre real de una persona, puede dañar su reputación”.

En 2018, la actriz se casó con el músico Neil Young AFP

Hannah y John Kennedy Jr. salieron intermitentemente durante más de cinco años. La relación llegó a su fin en 1994, poco antes de que el joven empresario blanqueara su relación con Carolyn Bessette. En la actualidad, la estrella de Hollywood está enfocada en el activismo ambiental y la dirección de documentales. Además, en 2018 se casó con el músico Neil Young. La pareja, cultora de un perfil muy bajo, vive entre los Estados Unidos y Canadá, comparte activismo político y ambiental y suele colaborar en proyectos creativos.