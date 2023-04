La popular serie que fue prohibida en Corea y arrasó en Netflix

escuchar

En el primer episodio de Señor reina, el chef de la casa oficial de Corea del Sur, Jung Bong-hwan, conversa con una periodista sobre comida y dinastías coreanas. ¿Por qué un diálogo como ese puede ser interesante? Además, la conversación ocurre en una habitación moderna del siglo XXI, lo cual es desconcertante frente a la portada de la serie, que Netflix vende con una imagen de una mujer aristócrata coreana de la época. Pero, lo que viene a continuación es todavía más tirado de los pelos: el joven cocinero cae desde lo alto de un edificio, viaja 200 años atrásen el tiempo y revive en el cuerpo de Kim So-yong, futura reina consorte de la Dinastía Joseon. Hasta este punto, es una historia que atrapa al espectador.

Señor reina empezó con el pie derecho en Netflix y permaneció varios días en el top 10 de las series de habla no-inglesa más vistas desde su estreno en febrero. El guion creativo y perfectamente justificado de Park Gye-ok y Choi Ah-il no es la única razón de su éxito. Lo más divertido de la comedia basada en la web serie china Go Princess Go son las actuaciones de Shin Hye Sun y Kim Jung Hyun, que interpretan al Rey Cheoljong y la Reina Cheorin (ella con alma de un chef masculino) en el año 1800.

La particular historia causó furor (Captura video)

La pareja real vive un romance con tintes de bisexualidad, ya que el cuerpo de la reina tiene la mente de un hombre, en este caso, el chef. De hecho, la serie se suponía como una historia LGBT antes de su estreno en la televisión surcoreana en 2020. Por eso y por la tergiversación de los hechos históricos en la ficción —debido a que es una fantasía—, la serie dijo adiós al mundo del streaming en Corea. Fue retirada de todas las plataformas. A partir de ello, se generó una controversia alrededor de las líneas de texto usadas en los personajes principales durante los 20 episodios.

(Captura video)

Romance coreano

En la primera parte de la serie, la reina consorte Kim So-yong (Shin Hye-sun) despierta en el cuerpo del chef Jung Bong-hwan (Choi Jin-hyuk). Sus damas de compañía (llamadas también “damas de la corte”) se sorprenden ante la actitud grosera y los gestos imprudentes de la futura reina consorte, que ahora tenía una voz interna masculina. Nadie a su alrededor notaba el cambio. En ese momento, el chef toma como objetivo descubrir cómo llegó a esa época. Pero los médicos y sus sirvientes informan a la futura Reina que, días antes, ella había caído por un lago. Para no repetir el peligroso hecho, la Reina Madre (madre del Rey) da la orden de vaciar todos los lados alrededor del Palacio.

Señor reina trailer

La motivación de Kim So-yong es regresar al pasado, incluso insistiendo de muchas formas a la Reina Madre para volver a llenar el lago. Llegado el tiempo, se da cuenta de que jamás volverá a ser el chef de antes y decide gobernar junto al Rey Cheoljong, quien empezaba a enamorarse de ella y dejar de frecuentar a su concubina, Jo Hwa-Jin (Seol In-a). Es decir, el chef asume su rol real como reina. En paralelo, siente reacciones en el cuerpo y hasta llega a regresar por un momento al pasado. En algún sentido fantástico, el personaje se identifica con la corporalidad en la cual está atrapado, por ejemplo, cuando tiene la menstruación, siente chispazos de amor por su pareja o rememora momentos de la infancia que son claves para ayudarlo en su proceso como gobernante.

Aunque hay un romance que bordea el sentido del género femenino y masculino, la actriz Shin Hye-sun (Reina) no se enfoca en ello para marcar la comedia, sino en las diferentes conductas de los personajes: la actitud arrogante del chef y la superficialidad de la reina. Gracias a ella, la serie es entretenida. Sin embargo, otras tramas alrededor de la relación entre los reyes, como los políticos corruptos en contra del Rey y el abismo de una traición, merodean los pasillos del Palacio y dan el toque de thriller (de descubrir lo que realmente está pasando) a la tierna y fiel relación que se va trazando entre los reyes.

Un final inesperado

Además del Rey Cheoljong, hay otros personajes involucrados en la historia. Una pieza importante del drama final es Kim Byeong-in (Na In-woo), el primo de la Reina Cheorin que estaba enamorado de ella desde siempre. Al inicio, tiene una actitud reacia con el Rey, pero después decide ayudarlo a liberar el reino del yugo de los corruptos. Por otro lado, está la concubina Jo Hwa-jin (Seol In-ah) y Reina Viuda Jo (Jo Yeon-hee), quienes funcionan como personajes desconcertantes para la audiencia, porque son las principales sospechosas de confabular en contra de la Reina.

Alabado y criticado, el final de Señor reina es la consolidación del romance entre la Reina y el rey, pero cuando el chef había regresado a su cuerpo original. Además, el drama vuelve al tono de comedia algo escandalosa del inicio y permite al espectador encontrar la conclusión deseada de ‘vivieron felices para siempre’, pero al estilo coreano.

La imagen de una reina es lo central de la serie (Captura video)

Por un lado, la primera temporada de la serie, muy ambiciosa, cuenta con episodios de más de una hora. Tiene el estilo de la telenovela coreana, donde el guion convence al público de pasar al siguiente capítulo, aunque parece de nunca acabar y sigan apareciendo nuevos personajes. Pero, por otro lado, hay un trabajo generoso de la producción de Studio Dragon y YG Studioplex al recorrer desde la comedia hasta el romance e incluso momentos de thriller de miedo. Es como si dejara de reír tras los cuatro primeros episodios, luego se retoma el humor y al final el romance cobra vida en su versión más instrumental del k-drama de televisión.

El Comercio (Perú)