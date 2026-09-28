La primera foto de Tiago PZK y La Joaqui juntos: de la mano y en un avión privado

Tras la escandalosa separación de La Joaqui y Luck Ra, que desencadenó en un conflicto mediático, la cantante se mostró por primera vez junto a Tiago PZK en una foto, como una prueba cabal del inicio del romance que, previo a este momento, solamente se sustentaba en versiones sin ninguna confirmación oficial.

La imagen, publicada en la cuenta de Instagram del cantante, muestra a ambos vestidos con ropa deportiva tomados de la mano frente a un avión privado, en un claro indicio de comienzo de romance.

La foto que confirma la relación entre La Joaqui y Tiago PZK

Previo a este momento, La Joaqui habló en reiteradas oportunidades en los medios sobre cómo fue su separación de Luck Ra. A raíz de las declaraciones cruzadas, el intérprete cordobés se refirió a las distintas informaciones que unían los caminos de su expareja y Tiago PZK, con quien mantenía una amistad.

“Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida. Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa”, explicó Luck Ra en su momento, con cierta desazón por los rumores -que luego se confirmarían- sobre la incipiente relación amorosa.

Se acabó la relación entre Luck Ra y La Joaqui (Foto: Instagram @LuckRa)

Invitada a PH (Podemos Hablar), la cantante expresó todo su cariño hacia su expareja, a quien recordó de la mejor manera, aunque las distintas versiones mediáticas hablaban de fuertes encontronazos que desgastaron por completo el idilio.

El llanto de La Joaqui al hablar de Luck Ra

“Fue mi primera relación de amor sana y se acaba de una manera repentina y sorpresiva para mí. Y yo estoy lidiando con eso y aceptando que, simplemente, lo que yo tenía para ofrecerle al otro tal vez no le alcanzó, y está bien porque tal vez él busca otra cosa”, explicó ella, entre lágrimas, sobre el fin abrupto de la relación.

Tiago Uriel Pacheco Lezcano, más conocido como Tiago PZK, nació en Monte Grande el 3 de agosto de 2001 y es uno de los referentes de la música urbana. Con 210 millones de reproducciones en la plataforma Spotify y más de 135 millones en YouTube, el artista se posicionó en la industria como uno de los referentes con más llegada en el público adolescente.

Tiago PZK, flamante novio de La Joaqui Gentileza Tiago

Aparejado con su ascendente carrera, el cantante comenzó a resonar en los medios por su acercamiento con La Joaqui hasta que este domingo ambos confirmaron el romance con una postal romántica.