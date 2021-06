“Moriré de angustia”: la desolación de Lorna, la fan de Susana Giménez, por el contagio de la diva

En las últimas horas, se confirmó que Susana Giménez dio positivo en coronavirus. Lorna Gemetto, la reconocida fan de la diva de los teléfonos desde hace más de tres décadas, fue una de las primeras en manifestar su desesperación en las redes: “Estoy desolada, creo que moriré de angustia”.

La famosa conductora había recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer en Uruguay, pero de todas formas contrajo Covid-19, al igual que su hija, Mercedes Sarrabayrouse. El periodista Ángel de Brito ratificó la información en su cuenta de Twitter: “Positivo para @Su_Gimenez; tuvo síntomas el día que se vacunó, se hisopó y le dio positivo”.

Gemetto comentó el mensaje del conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) y expresó su preocupación: “Angelito, estoy desesperada. ¿Qué más se sabe?”. De Brito trató de calmar las aguas y le respondió casi al instante: “Tranquila, Lorna. ¡Susana está bien! ¡Y muy cuidada!”.

Desesperada: la reacción de Lorna Gemetto conmovió a los usuarios de Twitter Captura Twitter

Minutos antes, la “fan número uno″ de la diva había escrito en su cuenta personal de Twitter: “Estoy desolada, lo están confirmando, dicen que hablaron con ella y que por ahora tiene pocos síntomas; estoy desesperada rezando para que salga adelante y no le pase nada. Dios ayudala y salvala”. Su mensaje conmovió a los usuarios, que trataron de contenerla con buenos deseos.

La fan de Susana Giménez luego trató de llevar tranquilidad a los admiradores de la diva de los teléfonos Captura Twitter

“Creo que moriré de angustia. No tengo fe. Si esto se confirmara no tengo la menor esperanza, estoy destrozada”, agregó. Algunos años atrás, Lorna contó que su admiración por Susana comenzó en 1987, cuando estaba a punto de cumplir 10 años y vio el debut de la conductora en ATC: “Desde ese día, nunca más me perdí un programa”.

Casi una década más tarde, la conoció personalmente y, desde ese momento, se volvió una habitué en la tribuna del ciclo. Luego de unas horas, la admiradora logró calmarse y le comunicó a sus seguidores: “A los que están asustados, les aviso que me llegó la información de que ella esta contagiada pero que está bien”.

LA NACION