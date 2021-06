“Estamos bien, gracias por preocuparse”: el mensaje de la hija de Susana

Susana Giménez y su hija Mercedes Sarrabayrouse contrajeron coronavirus Covid-19 en los últimos días, pero gracias a que ya recibieron la primera dosis de la vacuna, transitan la enfermedad con síntomas leves, según reveló a LA NACION la hija de la diva.

“Mamá no se lo quería decir a nadie, pero sí, tenemos Covid y estamos bien”. Esa fue la primera frase de “Mecha” a este medio, y luego contó que el resultado positivo por SARS-CoV-2 de Susana llegó el día viernes y el suyo recién hoy.

Sobre cómo atraviesan la infección, contó: “Ella satura bien. Cada día sentís algo distinto”, recordó Mecha, de 58 años, que recibió la primera dosis de la vacuna Sinovac el martes 13 de abril en el Campus de Maldonado, en Uruguay, donde está radicada junto con Susana, su hija Lucía Celasco y sus hermanos Carolina y Patricio.

“Mamá está bien, por suerte está bien, satura bien. No tiene fiebre, tiene dolor de cuerpo y tos, nada más”, dijo sobre la salud de la diva de 77 años, que recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer en el Campus de Maldonado, pero el 24 de abril, y la segunda dosis el viernes pasado.

Para cerrar, Mecha dijo: “Gracias por preocuparse”. Ambas están instaladas, desde fines del año pasado en La Mary, el paraíso privado de su madre en Punta del Este.

Mecha Sarrabayrouse espera luego de recibir la primera dosis de Sinovac. Marcelo Rodriguez

La vacunación de Susana, entre aplausos y alegría

Hace 46 días, las imágenes de Susana Giménez llegando al estadio donde se había montado el centro de vacunación dieron la vuelta por en todos los medios de ambos lados del Río de la Plata. Tras recibir la vacuna, ella agradeció y las enfermeras aplaudieron.

Por tener residencia legal en Uruguay, Susana tuvo derecho a recibir vacuna, y debido a su edad -77 años- le fue adjudicada la del laboratorio norteamericano, la que no ha logrado conseguir la Argentina. Llegó impecablemente vestida de negro y con un tapabocas que hacía juego con el look.

Susana Giménez cuando se vacunó el 24 de abril

“Me vacuno en Uruguay porque a Estados Unidos no puedo viajar. No hay aviones desde Uruguay y a mí me corresponde la Pfizer”, dijo a los periodistas luego de recibir la dosis, y agregó: “Tienen un presidente fantástico; es un país tranquilo”.

Mientras, dijo que prefería quedarse a vivir en el Uruguay. Susana fue acompañada con su hija.

Entre aplauzos, Susana Giménez se vacunó en Uruguay.