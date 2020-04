Fuente: Archivo

Las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero cumplen la cuarentena alternando los días entre las respectivas casas de sus padres . Esta semana les tocó volver al hogar del exjugador de Vélez que las esperó con un asado de bienvenida. El gesto puede interpretarse como una provocación al estilo de vida vegano que la modelo practica con fervor.

El hecho se produjo unas horas después de que Nicole se mostrara preocupada por la alimentación de Indiana, Sienna y Allegra cuando están en lo de su ex. "El tema de la comida es repartido porque ellas están algunos días conmigo y otros con Fabián. En casa no se cocina carne . Alguna cosita por ahí tengo porque ellas no son veganas, pero acá carne no se cocina. Casi toda la comida es vegetariana", había contado la modelo en el programa Nosotros a la mañana donde trabaja de panelista.

Fabián Cubero recibió a sus hijas con un generoso asado que preparó con Mica Viciconte. ¿Una provocación dirigida a su ex? Crédito: Instagram Fabián Cubero

Cubero no quiso esperar ni un día para activar una nueva polémica con la madre de sus hijas. "Ya casi lo tenemos", contó en un video en el que mostró un suculento asado sobre las brasas de la parrilla que tiene en su departamento de Villa Urquiza, hogar que comparte con su novia Mica Viciconte.

Esta mañana, sin hacer referencia a la comida sin restricciones que reciben sus hijas en lo de su padre, la modelo publicó desde su casa en Tigre una serie de historias en Instagram acerca de los peligros de la carne roja .

Nicole Neumann no hizo referencia al asado pero se encargó de publicar una serie de historias sobre los peligros de la carne roja. Crédito: Instagram Nicole Neumann

Al parecer, los intentos de Nicole por convertir a sus hijas en vegetarianas no están dando los resultados que ella espera. En el programa también contó que le cuesta que las chicas se hagan de otros hábitos : "Esta semana encontré unas bebidas de castañas de cajú que vienen saborizadas de vainilla y chocolate. Les encantaron así que por suerte ya les pude volar la chocolatada de vaca".

En septiembre del año pasado, la modelo dio su opinión terminante sobre el asado : "Es un bicho muerto, asesinado y descuartizado" .