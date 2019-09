Nicole Neumann contra el asado: "Es un bicho muerto, asesinado y descuartizado"

La modelo reaccionó ante la imagen de una parrilla Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Nicole Neumann

A Nicole Neumann le tocó conducir Nosotros a la mañana, el programa en el que usualmente oficia de panelista, y la producción la hizo pasar un mal momento. En un móvil en vivo, el cronista Santiago Zeyen fue enviado a visitar una parrilla al paso y Nicole -que es 80% vegana- dijo lo que piensa sobre el asado.

"Es un bicho muerto, asesinado y descuartizado", definió la modelo. "Seamos claros, les guste o no y a pesar de que lo quieran negar", agregó. Mientras en pantalla se veían cincuenta kilos de chinchulines sobre las brasas, Neumann cuestionó: "¿A quién le puede gustar ver ese bicho muerto?".

Para defender su posición, Nicole argumentó que el consumo de carne es uno de los factores que causó el incendio de Amazonas. "Sí, chicos, hay todo un estudio en la CNN, para los que me preguntan de dónde viene lo que digo, ja".

En tanto, sus compañeros seguían de cerca las imágenes del móvil. "Que no se enoje Nicole, pero yo un chori me como", dijo Anamá Ferreira, entre risas. "Yo no me enojo -respondió Neumann-, el medio ambiente se enoja".

Hace días, la modelo fue noticia porque grabó una cámara oculta a su ex marido, el padre de sus hijas Fabián Cubero, en la que se la ve yendo a la puerta de un edificio por donde debía retirar a las nenas de acuerdo a lo que el futbolista le había pedido. "¿En qué piso vive Cubero? Me dijo que las retire por acá, pero no sé el piso", dice la rubia a una persona de seguridad que luego se niega a darle esa información sin saber que lo estaban grabando.

"Acá no hay nadie, nadie me dice dónde viven mis hijas", se escucha a la modelo evidentemente enojada por la situación. El video fue difundido ayer en Twitter por el panelista Lío Pecoraro, quien explicó desde esa red social: "La angustia y desesperación de Nicole Neumann. Se fue llorando hoy del programa de eltrece. El motivo: una de sus hijas le escribe que estaban solas en el auto hacía un buen rato. Habían acordado con su ex que pasaría a retirarlas por el entrenamiento, pero hubo desencuentro. En la búsqueda de las nenas se dirige a retirarlas por el domicilio del padre, pero la seguridad le dice que no se encuentra el señor Cubero y tampoco le indica en qué piso vive. No es la primera vez, cuentan".

Las peleas entre Cubero y Neumann datan desde su separación y el centro de las discusiones son siempre sus hijas. Ella lo acusó en algún momento de no pagar la manutención y diariamente lo hace por la alta exposición a la que las somete el futbolista y su novia, Micaela Viciconte. Él hace unos meses la había acusado de no informarle cuándo volvería de vacaciones con las chicas y suele reclamarle que es muy obsesiva con las fotos que sube a las redes con ellas y su novia.

Esta vez, Neumann señaló que ella no sabe en qué departamento vive su ex pareja, y por ende en qué lugar se quedan sus hijas cuando no están con ella.