La prueba que confirma la reconciliación entre la China Suárez y Lauty Gram

Escuchar

En medio de los rumores de un supuesto romance con Marcos Ginocchio, María Eugenia ”La China” Suárez apostó nuevamente a su última relación. Es que a dos meses de su separación de Lautaro González Cadícamo, alias “Lauty Gram”, fue vista de vacaciones con él en una de las paradisíacas playas de Brasil.

Pese a que trascendió que la intérprete de “Corazón de cartón” habría decidido cortar el noviazgo con la estrella de TikTok por la diferencia de edad, aquel motivo quedó atrás y tomaron la decisión de volver a empezar.

La foto que confirma la reconciliación entre la China Suárez y Lauty Gram (Foto: captura Instagram)

La encargada de dar a conocer la noticia fue Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame. A través de su Instagram, cuenta en la que tiene 187.000 seguidores, publicó una storie en donde se los ve a los dos disfrutando de Praia do forte. “La re noticia: la China Suárez y Lautygramcito juntos en Brasil. Parecería ser que hubo reconciliación y lo descongeló. Él en sus redes mostró que estaba en Praia do forte, de ella no (hubo) news en sus redes”, escribió.

La foto que confirma la reconciliación entre la China Suárez y Lauty Gram (Foto: captura Instagram)

En esa misma línea, la periodista Cande Mazzone agregó: “Reconciliados Lauty y La China. Se confirma también lo que dijo Ángel de Brito de que ella no está con Marcos Ginocchio”.

Cabe recordar que pese a que nunca oficializaron su noviazgo, Lauty y La China comenzaron a evidenciar un vínculo más que amistoso con su ida y vuelta en redes sociales, luego de que la actriz le pusiera un punto final a su relación con Thomas Nicolás Tobar, conocido en el ambiente musical como Rusherking, con quien estuvo en pareja durante diez meses.

La China Suárez y Marcos Ginocchio juntos en México (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

Por otra parte, las especulaciones de un romance entre la ex Casi Ángeles y el ganador de Gran Hermano 2023 cobraron fuerzas a fines de noviembre del año pasado, cuando coincidieron en México con el objetivo de participar de un nuevo proyecto de la marca Coca-Cola. A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 6.5 millones de seguidores, la expareja de Rusher publicó una serie de stories donde se los vio comiendo en un restaurante, a carcajadas y muy compinches.

La cariñosa foto de la China Suárez y Lauty Gram que confirmó el romance

A mediados de noviembre de 2023, la cantante y la estrella de TikTok fueron fotografiados juntos en un bar de la Ciudad de Buenos Aires. En la imagen, que dio a conocer Pochi de Gossipiame, se la pudo ver a ella acariciando al joven de 21 años mientras se encontraban sentados en “La Fernetería”, un reconocido restaurante de moda ubicado en Palermo.

La China Suárez junto a Lauty Gram

“La China Suárez y Lautygramcito en La Fernetería a puro mimo”, escribió la especialista en espiar a los famosos desde su red social, donde ya tiene más de 169.000 seguidores.

Según trascendió, la historia de amor comenzó dos meses después de que la intérprete de “El juego del amor” anunciara su separación del ex de María Becerra, precisamente en abril de 2023. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseó un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, publicó en su red social.