Tras confirmar su separación de Rusherking, La China Suárez dio indicios de quién tomó la decisión

escuchar

Fueron una de las parejas más mediáticas de 2022. Su relación causó sorpresa y muchos desconfiaron de su veracidad, pero ellos hicieron oídos sordos y apostaron por su relación. No obstante, después de 10 apasionados meses, María Eugenia “La China” Suárez y Thomas Nicolás Tobar, alias “Rusherking”, confirmaron la separación. No obstante, aparentemente, fue uno de ellos el que habría tomado la decisión y el otro lo expuso en las redes sociales.

Durante semanas se rumoreó sobre una supuesta separación entre Rusherking y La China que habría sucedido tras un episodio en el Movistar Arena. En Socios del espectáculo (eltrece) hablaron de una “pelea tremenda” y hasta advirtieron que “hubo gritos”. Asimismo, comentaron que la pasarela que se dispuso para el show iba a ser ocupada por la modelo cuando interpretaran “Hipnotizados”, su colaboración musical. Sin embargo, eso nunca sucedió y el público quedó desilusionado por no verlos juntos en el escenario.

Rusherking y la China Suárez se separaron tras 10 meses de relación Instagram @sangrejaponesa

El jueves por la noche, sorpresivamente, la pareja finalmente confirmó la ruptura. La primera en pronunciarse fue la cantante que publicó un video acariciando el brazo de Rusher y un mensaje: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.

La China Suárez confirmó su separación de Rusherking (Foto Instagram @sangrejaponesa)

Pero, aparentemente, la decisión de separarse no habría sido precisamente de ella. La actriz respondió a algunos de los mensajes que le dejaron en el posteo y deslizó que él habría sido quien terminó la relación. Una seguidora escribió: “No entiendo, te vi con Fer Dente y estabas super enamorada”. Y ella le contestó: “Sigo muy enamorada”. De esta manera, dejó entrever que la separación no fue decisión de ella.

"Sigo muy enamorada" la respuesta de la China Suárez a una seguidora tras confirmar la separación de Rusherking Instagram @sangrejaponesa

Cabe recordar que hace tan solo días estuvo en Al Dente (América) y habló de su historia con Rusherking: “La primera vez que dormí con él me pasó una cosa que no me había pasado nunca. A mí no me gustan esas cosas de dormir enroscados. Pero me abrazó y me acuerdo de que la sensación que tenía era de ‘por favor, que no me suelte nunca más’”.

Por su parte, minutos después del explosivo posteo, el cantante también confirmó que ya no estaban más juntos: “Quería contárselos porque hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y nos quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las bolude... que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.

Escenas de celos, infidelidades y terceros en discordias, los presuntos motivos de separación entre Rusherking y la China Suárez

Si bien los rumores de separación resuenan desde hace un par de semanas, luego de que los protagonistas de la historia confirmaran la separación comenzaron a barajarse distintas versiones sobre cuáles serían los motivos. Este viernes, Mariana Brey dijo en Socios del espectáculo (eltrece) que las cosas se habrían empezado a complicar “más o menos después del cumpleaños de La China”, el 9 de marzo.

“Acá viene habiendo un problema de celos cruzados, pero están fundamentados, por eso me cuentan que Rusher es el que toma, dulcemente -porque cuando lo habla con La China fue amorosamente, digamos - la decisión de separarse de esta relación”, sostuvo Paula Varela. “Él ya no está como para un compromiso. Estar con una mujer como La China implica un montón de cosas, es una mujer que es madre, ella quería envejecer con él, toda la vida y él tiene 22 años”.

Los supuestos motivos de la separación de Rusher y La China

“Él empieza a ir solo a La Bresh y empiezan a haber algunos mensajitos con chicas de su edad de 20, 22 años”, advirtió Varela. “Me llega el comentario de que ellas la ven a La China como una ‘señora grande’. Dicen que era tóxica y muy pesada con él y a Rusher esto le empezó a pesar”. Asimismo, sostuvo que habrían pautado lo del posteo. “Ella sigue enamorada y lo quería expresar. Él la quiere mucho, y fue una hermosa relación”, expresó y comentó que él le habría pedido un tiempo, pero que “ella no está para tiempo”.

Según Paula Varela, uno de los motivos de separación entre la China y Rusher habrían sido los celos Instagram @sangrejaponesa

En cuanto a los terceros en discordia, según indicó la panelista, los celos también habrían sido de parte del cantante, quien aparentemente se habría enterado de que antes de ponerse en pareja con él “el blanco de La China había sido apuntar a Wos” y hasta hubo intercambio de mensajes. Según Varela, las cosas no prosperaron porque él “no quería compromisos”. Sobre Trueno, uno de los nombres que resuena como supuesto tercero en discordia, señaló: “La China dice ‘a Trueno no lo conozco’, pero a (Mauro) Icardi tampoco lo conocía”.

LA NACION