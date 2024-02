escuchar

El miércoles 7 de febrero, Magnolia, la hija de Benjamín Vicuña y María Eugenia “la China” Suárez, cumplió seis años. La familia celebró el especial día desde las primeras horas, con un desayuno en la cama para la agasajada y un regalo “low cost” hecho por su madre. La fiesta continuó con una reunión con sus seres queridos y aunque la jornada fue llena de alegría, las críticas no tardaron en llegar para la actriz, quien nuevamente fue acusada de “copiarle” a Wanda Nara.

Desde octubre del 2021, Wanda Nara y la China Suárez tiene una latente rivalidad, luego que la empresaria descubriera mensajes privados entre su esposo, Mauro Icardi, y la ex Casi Ángeles. De allí, el gran escándalo llamado Wandagate, que incluyó versiones cruzadas, comunicados, separaciones y reconciliaciones.

Aunque el conflicto se dio por terminado, el enfrentamiento entre las mujeres es tácito y en este sentido los usuarios en redes sociales están atentos a los “movimientos” de ambas para hallar alguna información y alimentar su posible confrontación. Y fue justamente en el cumpleaños de Magnolia donde se encontró un detalle que sumaría una nueva coincidencia entre ambas.

La coincidencia es con la temática de cumpleaños elegida por las dos niñas (Captura Instagram @gossipeame)

Pese a que la China trató con hermetismo los detalles del evento de Magnolia, sí compartió una imagen en la que posó junto a Damian Basile, ganador de Bake Off (Telefe), quien fue el encargado de realizar la torta de cumpleaños para la ocasión. Allí se puede ver que la temática fue el personaje de anime Kuromi, que ocupa el lugar central del pastel. Se trata de un animal blanco -similar a un conejo- que lleva un sombrero negro, que combina con su cola.

La coincidencia llamó la atención de los usuarios en redes sociales (Captura Instagram @gossipeame)

Este detalle fue el que resaltó Marcia Frisciotti en su popular cuenta de Instagram, Gossipeame, ya que tres semanas atrás la misma temática fue elegida por Francesca Icardi, la hija de Wanda, para el festejo de su noveno cumpleaños y las fotos fueron publicadas, donde se puede observar una torta muy parecida a la que tuvo Magnolia.

La China Suárez anteriormente había sido acusada de "copiarle" a Wanda Nara (Foto Instagram @wanda_nara / @sangrejaponesa)

Esta “coincidencia” dio que hablar como una nueva copia que habría realizado la actriz, ya que días atrás fue acusada por la misma cuestión. En ese entonces, Wanda Nara se había mostrado en Instagram con merchandising del personaje Hello Kitty, y pocas horas más tarde, la ex Casi Ángeles compartió fotos similares.

Ante las acusaciones, Suárez compartió un video con un descargo al respecto.“No gasto tiempo, chicos. Estamos al pedo. No tengo nada más que hacer y leí los mensajes y dije ‘esta es la mía, voy a aprovechar’”, indicó y acto seguido señaló que desde que era adolescente era fanática del personaje. Y cerró: “Consíganse un problema honesto, uno. Con la cantidad de cosas que pasan chicos. Creo que a todos nos gusta Hello Kitty, además”.

Ante esta reacción, no sería desatinado pensar que podría hacer un nuevo descargo en relación con la coincidencia de la celebración de su hija. Sin embargo, hasta el momento eso no ocurrió, como así tampoco lo hizo Wanda Nara, quien suele enviar indirectas a través de sus redes sociales. Aunque cabe destacar que Kuromi, en los últimos tiempos, se convirtió en uno de los personajes más atractivos para los más pequeños.