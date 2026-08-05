La manifestación de figuras públicas en contra de la extranjerización de tierras complicó al Gobierno en el Congreso

La fuerte presión social resultó clave para que el Gobierno retirara el capítulo de extranjerización de tierras incluido en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada cuya discusión está prevista para mañana el Senado.

Esta tarde, el oficialismo excluyó los artículos que modificaban la Ley de Tierras para flexibilizar los límites a la venta de predios productivos a ciudadanos y empresas extranjeras.

Además de la oposición del peronismo, la izquierda e incluso algunos dialoguistas –especialmente el radicalismo–, se sumaron voces de figuras ajenas a la política, que no suelen opinar públicamente sobre temas legislativos. En esta oportunidad, se manifestaron en contra del proyecto e invitaron a sus seguidores a sumarse a las protestas convocadas por el justicialismo, la izquierda, el sindicalismo, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.

Se trata de personalidades apartidarias que expresaron su rechazo en redes. La resistencia al proyecto copó el universo digital. Entre quienes se pronunciaron figuran los artistas Tini Stoessel, Emilia Mernes, L-Gante, Rosalía, Nicki Nicole, La Joaqui, Dillom y Ca7riel, además del futbolista de la selección Lisandro Martínez.

Rechazo de artistas

La cantante Tini Stoessel, cuyo pronunciamiento sobre asuntos políticos es inusual, compartió una imagen de la bandera argentina con el texto: “La patria no se vende”.

El posteo de Tini Stoessel (Foto: Instagram @tinistoessel)

Su par Emilia Mernes replicó un video de Amnistía Internacional –organización que convocó a la movilización– que reza: “Defender la tierra es defender los derechos humanos”.

La artista, que ha sido cuestionada por no tomar posición en temas políticos o culturales, sumó además dos placas de la agrupación feminista Ni Una Menos, con un texto en el que se lee: “Las Malvinas son argentinas, como el territorio continental, los minerales, el agua, las tierras raras, la energía nuclear, y las empresas estatales. 6A: nos movilizamos en todos lados”.

La imagen imita la tipografía de la bandera que la selección desplegó tras la semifinal ante Inglaterra en el Mundial, con la consigna “Las Malvinas son argentinas”.

La selección junto a la bandera que reza "Las Malvinas son argentinas" tras la semifinal con Inglaterra en el Mundial 2026 Nick Potts - PA Wire DPA

Lisandro Martínez, uno de los pocos futbolistas de la selección que ha opinado sobre asuntos políticos, compartió el mismo video de Amnistía Internacional y agregó: “¡Las tierras argentinas no se venden!”.

Enfrentada con el gobierno de Javier Milei, Lali Espósito fue una de las primeras en manifestarse. En un video, convocó: “Nos encontramos el jueves en la plaza, en el Congreso, para defender nuestra tierra, el agua, nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”.

Lali Espósito compartió en sus redes sociales la convocatoria a la movilización frente al Congreso

La cantante española Rosalía, que se encuentra de gira por la Argentina, también adhirió al reclamo. Durante su tercer show en Buenos Aires, se sumó al canto del público de “La patria no se vende”.

La artista quedó en el centro de la controversia por la “campaña anti-Argentina” denunciada por el oficialismo, que tuvo lugar especialmente tras el Mundial. Luego de que España venciera a la Argentina en la final, compartió un video con un comentario irónico sobre la derrota.

A raíz de este episodio, tuiteros libertarios llamaron a devolver las entradas para sus espectáculos en el país. Finalmente, Rosalía se disculpó en su primer show en Buenos Aires.

Por su parte, la cantante Nicki Nicole compartió distintas convocatorias a la marcha y escribió: “¡Necesito a todos los jóvenes que me siguen defendiendo nuestro futuro y defendiendo nuestras tierras! ¡Necesito que se hagan cargo de lo que es de ustedes!”. Y agregó: “¡La Argentina es de ustedes y la están vendiendo, están vendiendo su país! ¡Este 6 de agosto presentes en las calles defendiendo nuestro país!“.

El pedido de Nicki Nicole a sus seguidores Nicki Nicole

Mientras, Ca7riel advirtió en sus redes: “Guarda que quieren vender la Patagonia. No te vas a dar cuenta y te vas a quedar a pata y en agonía”.

El cantante de cumbia Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, publicó un mensaje dirigido “a toda la gente del pueblo argentino”, en el que pidió no dejarse “engañar” ni permitir la negociación de las tierras del país.

En Nueva York, Dillom desplegó una bandera argentina con la frase “La patria no se vende” junto a la fecha de la movilización de este jueves.

Dillom llevó el reclamo a Nueva York

También mostraron su rechazo y convocaron a la marcha los artistas Ángela Torres, La Joaqui, Tuli Acosta, Juana Molina, Dolores Fonzi, Gustavo Santaolalla, Agustina “Papryka” Suásquita y Santiago Talledo, junto con el streamer Martín Cirio.

Inactividad libertaria

Los tuiteros libertarios no habían dado demasiada relevancia al tema. Sin embargo, tras la ola de adhesiones públicas, el jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo –cercano al asesor presidencial Santiago Caputo–, cuestionó que el video difundido por los artistas provenga de Amnistía Internacional, a la que calificó como una ONG que “vive hace décadas de engañar boludos para operar en contra del desarrollo de la República Argentina”.

Independientemente de si se aprueba o no la "ley de tierras", algunos ejemplos del límite para la compra de tierras por parte de extranjeros en otros países:



🇧🇷 Brasil: 25%

🇺🇸 EEUU: Sin límite federal

🇺🇾 Uruguay: Sin límite

🇨🇱 Chile: Sin límite

🇵🇾 Paraguay: Sin límite

🇫🇷… — Agustín Romo (@agustinromm) August 5, 2026

En la misma línea, el streamer oficialista Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, escribió: “Es que simplemente no hay discusión hermano”, en referencia a una publicación que mostraba que numerosos países no imponen límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Juan Pablo Carreira, tuitero y funcionario que está a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, compartió un mensaje similar.