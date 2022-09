La reacción de Agustín Sierra a una incómoda pregunta de Jey Mammon en La Peña de Morfi: “No me echaron”

Agustín “Cachetes” Sierra protagonizó un incómodo momento durante una entrevista en televisiva. El actor fue consultado por Jey Mammon sobre su escolaridad y no pudo evitar corregir al conductor al aire: “No me echaron”.

Sucedió este domingo, durante la emisión de La Peña de Morfi (Telefe), cuando Agustín fue invitado al programa junto a Candela Vetrano para hablar sobre la obra de teatro La verdad, en la que ambos comparten escenario con Mery del Cerro y Tomás Fonzi.

La incómoda respuesta de Agustín Sierra a Jey Mammon en La peña de morfi: “No me echaron”

En un momento del programa, mientras Agustín estaba revelando su interés por las figuritas del Mundial de Fútbol, Jey lo interrumpió para saber cómo fueron sus años escolares. “¿De cuántos colegios te echaron?”, preguntó el conductor.

Rápido de reflejos, el actor lo corrigió. “No me echaron, sino que me invitaron a retirarme”, dijo entre risas. Luego, explicó: “Por diferentes motivos, porque estábamos trabajando y los recreos eran un lío bárbaro”. El artista explicó que en verdad su trabajo en la televisión, donde actuó en las tiras de Cris Morena Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta, Rincón de Luz y Casi Ángeles, generaba inconvenientes en sus obligaciones escolares, por la popularidad de los programas en los que participaba.

El actor habló de su infancia durante el programa La peña de morfi

A su vez, el actor de Sex, viví tu experiencia recordó que estuvo en cinco establecimientos educativos distintos, entre los que hubo uno religioso. ”Fui a un colegio de monjas también, [y hubo] descontrol en el colegio. Me echaron... me invitaron a retirarme”.

Ante la consulta de cómo era que se generaba semejante “lío”, Agustín describió: “[Me pedían] fotos, [había] gritos. Los más grandes me querían fajar, las chicas me querían dar besos”. Si bien los presentes del estudio comenzaron a reírse y a tomarse la situación con humor, el exChiquititas se puso serio y reveló que en verdad se trató de un drama para él.

“Un nene famoso”

A pesar de que en la actualidad el actor goza de una carrera artística muy exitosa, no pudo evitar recordar con cierta angustia su niñez y adolescencia. “No podía hacer nada. Yo no quería salir al recreo. Los primeros meses eran complicados”, se sinceró Agustín. Ante la confesión, Jey agregó: “Eras un nene famoso”, haciendo referencia a otros casos de menores de edad que son expuestos tempranamente a las cámaras de televisión, lo que genera consecuencias en su vida adulta.

Agustín Sierra contó cómo fue su infancia como "niño actor"

Inmediatamente, el actor continuó revelando su drama y contó que sus años de primaria y secundaria dejaron marcas en su vida actual: “No podía hacer amigos. Al principio todos me miraban como si fuera un bicho raro”.

A pesar de las experiencias que debió atravesar, el joven contó que en la actualidad sí tiene un grupo de amigos que logró forjar durante los últimos años de la secundaria. Según develó, fue en el último establecimiento educativo donde logró adaptarse. “Hasta que en el último me quedé los últimos tres o cuatro años, y ahí tengo la mayor cantidad de amigos. Pero tengo dos amigos de tal colegio, otros dos de allá, otro de acá. Mis cumpleaños son una mezcla de todo Pilar”, completó