Leticia Siciliani sufrió una estafa telefónica al querer realizar un trámite bancario: “Fue muy feo”

Leticia Siciliani fue víctima de una estafa telefónica relacionada con un trámite bancario. En su cuenta de Instagram, la actriz detalló el momento en el que mediante una llamada lograron robarle todos sus ahorros. “Caí en uno de esos robos en los que pensé que jamás iba a caer”, se lamentó totalmente angustiada al revelar lo sucedido con el objetivo de que no le pase a nadie más.

Las estafas telefónicas son la modalidad más utilizada últimamente para poder acceder a las cuentas bancarias de los usuarios, y en cuestión de segundos se llevan el total del dinero disponible. Si bien hay ciertas advertencias para evitar esto, la agilidad de los ladrones envuelven al cliente, que generalmente busca una solución a un problema, y terminan por cumplir su objetivo. Este fue el caso de la actriz, quien detalló su situación en redes sociales.

La actriz reveló como fue el robo que sufrió (Foto Instagram @letisiciliani)

“El sábado yo estaba haciendo trámites con mi tarjeta de crédito y, como en el dorso de la tarjeta no se veía bien el número de teléfono, lo googleé. El primer resultado que me apareció eran dos teléfonos: uno que parecía ser de línea y un 0800 que efectivamente era el de la tarjeta”, comenzó el relato la hermana de Griselda. Ante esto, llamó al primer resultado y al no tener respuesta se comunicó con el segundo. Allí un representante le indicó que debía solucionar su asunto mediante la aplicación del banco emisor de su tarjeta.

Sin embargo, el asunto no terminó allí, sino que fue el puntapié del problema que se desataría. La joven recibió una llamada correspondiente de aquel número fijo que llamó por primera vez. “No lo atendí, pero me mandaron un WhatsApp. La foto del contacto era del logo con la marca de la tarjeta, y ahí me preguntaron cuál era mi inconveniente”, ante la seguridad que le brindó este contacto, Leticia les respondió y allí volvieron a comunicarse telefónicamente con ella. Luego, la afectada se dio cuenta de que la comunicación fue por Whatsapp, lo que significa una alerta para el usuario.

La estafa a Leticia Siciliani

“Me explicaron qué era lo que tenía que hacer para poder obtener mi beneficio. Me preguntan mi número de documento y cuál era el banco que había emitido la tarjeta. Hasta ese momento, no me parecía nada raro porque solían ser cosas que me habían preguntado en esos días que estuve haciendo trámites”, detalló. Acto seguido, Leticia indicó que se vio envuelta por el discurso de aquel supuesto agente del banco, que terminó por darle la clave “que no hay que pasar”.

“Cuando me di cuenta, ya era tarde”, sentenció la joven sobre el momento en el que supo que haber pasado esos números fue un error. En ese momento, se dio cuenta de que le habían sacado toda la plata de la cuenta, y cambiado el usuario y la clave de su homebanking, lo que le imposibilitaba ingresar a su información. “Y ya me estaba pidiendo que eliminara todos los mensajes que me habían llegado y que también los borrara de la papelera de reciclaje. Cosa que no por suerte hice, ya que me sirvieron después para hacer la denuncia”, detalló.

Asimismo, al momento que asimiló lo sucedido corrió hacia un cajero para corroborar el estado de sus cuentas y confirmó que no tenía más su dinero. “Estuve todo el fin de semana sin saber qué hacer, culpándome, sintiéndome responsable de haber sido robada por haber dado yo los datos”, se lamentó. Sin embargo, procedió a hacer la denuncia correspondiente y pudo recuperar su dinero.

La actriz pudo recuperar su dinero (Foto Instagram @letisiciliani)

Leticia no dudó en remarcar el trato que tuvo por parte de este estafador, que hasta recurrió a pedirle disculpas en medio de la llamada debido a que ella lo acusó de estar robándole. “Se lo digo, me dice: ‘Señorita, cuando terminemos esta comunicación usted me va a tener que pedir disculpas por faltarme el respeto’. Y en el momento encima yo le pedí disculpas. Fue muy, muy, muy feo. Te sentís violentada, te sentís muy vulnerable y lo peor de todo es que te culpas porque te están robando”, indicó sobre ese momento.

Por último, según sus propias palabras, decidió contar lo sucedido con el objetivo de poder advertir a los usuarios, ya que remarcó que en su caso tiene un gran apoyo y trabajo, pero otras personas pueden sufrirlo sin contar con esto, tan importante.