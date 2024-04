La reacción de Alfa cuando le preguntaron por su incidente policial: “Te prohíbo que saques esto al aire”

Escuchar

Luego de que tuviera que terminar su visita en la casa de Gran Hermano (Telefe) de manera abrupta tras haber sufrido una arritmia, Walter Santiago, alias Alfa, está lejos de permanecer en calma. Es que en las últimas horas, la policía allanó su vivienda luego de que tuviera una discusión en la vía pública con una conductora y protagonizara un robo. Cuando fueron a buscarlo para saber más, el exparticipante apuntó contra uno de los periodistas.

“Hubo allanamiento, ¿qué pasó?”, preguntó Ángel de Brito esta noche en LAM (América TV), a lo que Pepe Ochoa respondió: “Hay una denuncia, que la calificación legal del hecho es ‘robo’ para Alfa. Esto sucedió hace un mes”. Al escucharlo, el conductor resaltó la furia que tenía el mediático que terminó enfrentando al Alejandro Castelo, uno de los movileros del ciclo: “Hubo un encontronazo con nuestra cámara. Dijo no saquen este material y expresó: ‘te voy a hacer responsable a vos. Te lo prohíbo’. “¿Alfa lo amenazó?”, preguntaron las panelistas sorprendidas. “Te prohíbo que pongas este material”, contó que le dijo Alfa.

Con intención de brindar datos precisos de lo ocurrido, el panelista se dispuso a leer el informe policial que tenía en sus manos. “El 25 de marzo, promediando las 18 horas, momento en que la denunciante se hallaba circulando a bordo de su vehículo por la rotonda de Tigre, cuando repentinamente impacta de frente con vehículo de color gris claro, marca BMW. Ante esto, el conductor de dicho rodado desciende del mismo muy ofuscado, reclamándole a viva voz a la deponente que esta habría efectuado una mala maniobra“, comenzó leyendo Pepe Ochoa.

El enojo de Alfa con LAM sobre el accidente que protagonizó (Foto: captura TV)

Y continuó: “Debido a esto, la disidente sintió temor por su integridad física y decidió quedarse arriba de su vehículo a resguardo, y le solicitó que se calmara. De hacerlo, ella le aportaría la documentación pertinente. El masculino se acercaba cada vez más a su vehículo y estaba cada vez peor. Ella estaba cada vez más atemorizada, por lo que pone en marcha el rodado para hacer unos metros y rápidamente irse del lugar”.

Acto seguido, Ochoa se refirió al violento accionar de Alfa: “Ella circuló unos mil metros, aproximadamente, y se detiene nuevamente y decide descender del vehículo. Esto también lo hizo porque Alfa la persiguió en el auto y la confrontó nuevamente diciendo a viva voz: ‘Te vas a arrepentir’. Le toma por la fuerza las llaves del auto y la empuja”.

Luego de contar el escándalo que protagonizó el ex Gran Hermano, desde LAM lo fueron a buscar para que contara su versión de los hechos; sin embargo, no se lo tomó de la mejor manera. “Nos llegó como una información de que ayer estuviste aprehendido a la noche por un conflicto de tránsito con una señora Marta y que te tuvieron detenido un par de horas”, le dijo Alejandro Castelo. Mientras negaba con la cabeza, Alfa respondió: “No, no. No estuve detenido ni nada, de eso no quiero hablar”.

Ante la insistencia del notero, el mediático le contestó de mala manera: “Borrá todo, porque no quiero que saques esto al aire. No te podés meter en un conflicto de esa forma sin preguntar”.

“Te consulto por el derecho a réplica”, le dijo el cronista mientras él subía a su auto. “Te pido por favor que no salga al aire, te lo prohíbo. Si yo me pongo mal ahora es problema tuyo”, le remarcó Alfa.

Pero antes de marcharse, el hombre de la bandana lanzó: “En ningún momento estuve detenido, me informaron de una situación. ¿Sabés qué pasó? El día que entré a Gran Hermano, una mujer viniendo de contramano con un auto sin cédula verde, sin seguro, sin registro, sin nada, le pegó a uno de mis autos. Entonces tienen pánico al reclamo, y como vieron que yo soy conocido y en estos momentos soy famoso, piensan que pueden hacer algo, nada más que eso”.