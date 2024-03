Le dieron el alta a Alfa tras haber sufrido una arritmia ventricular

Escuchar

Walter Santiago, más conocido como ‘Alfa’, fue dado de alta este viernes del Sanatorio Las Lomas luego de haber sufrido el pasado miércoles 27 una arritmia ventricular. El mediático de 62 años se encontraba dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) cuando comenzó a sentirse mal y decidió abandonar el reality.

Quien anunció la noticia del traslado del exparticipante del ciclo que conduce Santiago del Moro al centro médico ubicado en la localidad bonaerense de San Isidro fue Ángel de Brito. “Alfa estaba dentro de la casa con una arritmia. Menos mal que salió. Tras el programa lo internaron en el sanatorio de Las Lomas”, escribió el periodista a través de su cuenta de X.

La dolencia del exjugador comenzó el martes con el ingreso a la casa de Ariel Ansaldo, más conocido como ‘Big Ari’, con quien Alfa se encuentra enemistado desde la edición en la que Marcos Ginocchio se consagró como ganador. Además, el coleccionista de autos de alta gama había protagonizado una serie de peleas con Catalina Gorostidi y le había pegado una cachetada a Federico ‘Manzana’ Farías, por lo que peligraba su estadía.

Además del mensaje del exjurado del Bailando (América TV), Romina Urigh se refirió a la salud de su compañero en LAM -programa que se emite por el mismo canal- y comentó que Walter venía sufriendo presión alta los últimos 20 días.

Mientras que en diálogo con A la Barbarossa (Telefe), contó: “Me llegó un mensaje anoche de Alfa, de que estaba internado con presión alta. Estaba con una arritmia y está mal”.

“Entonces yo le dije mientras lo estaban controlando: ‘Alfa, no aprendiste nada. Justamente la pulseada la venía ganando él contra Cata, al principio. Y de repente entra Ariel y lo descoloca, haciéndose el que se enoja”, agregó la exhermanita.

Durante el año pasado, Maxi Guidici sufrió varios problemas con respecto a su salud mental y hasta permaneció internado tras un atentado contra su propia vida. Pese a la situación límite que transitó, Alfa había tenido una actitud poco feliz con su excompañero de reality.

El año pasado, en una entrevista con Poco Correctos (eltrece), el mecánico ratificó su conflictiva relación con su excompañero cuando le preguntaron si no le daba pena la situación por la que estaba atravesando. “Maxi no es mi amigo. Estaba en la casa, pero no es mi amigo, no tengo ningún sentimiento para con él, ninguno de más. Me deseó la muerte cuando yo estaba dentro de la casa, al decir: ‘que lo saquen dentro de una bolsa’”, aseguró en aquel momento.

“¿No te da pena para nada esto?”, indagó el movilero. “No, de verdad que no. A mí me apena la gente que quiero, la gente que me quiere, la gente que me demuestra en la vida, en el día a día, que es buena gente”, concluyó.

Es por ello que, en las últimas horas, el exnovio de Juliana Díaz envió una indirecta contra Alfa que no pasó desapercibida. “El tiempo pone todo en su lugar. Nunca dejen de intentar ser buenas y mejores personas día a día. Si no… hasta los premios más lindos, se te vuelven castigos. Que arranquen con todo el finde”, lanzó desde su cuenta de Instagram.