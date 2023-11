escuchar

En el último tiempo, Luciano Castro fue protagonista de varias noticias que lo pusieron en el foco de atención. Primero, fue criticado por la madre de dos de sus hijos menores, Sabrina Rojas, luego de que Flor Vigna, su pareja, subiera un video hot por equivocación y días más tarde, asistió a un programa de televisión en Paraguay, donde tuvo un momento incómodo con la conductora Dora Ceria.

Debido a estos sucesos, el cronista Alejandro Castelo de LAM (América TV) fue a buscarlo para hablar de lo sucedido y para que diera su versión de los hechos, pero no se mostró para nada bien predispuesto y generó el malestar de Ángel de Brito.

Con ironía, el jurado del Bailando 2023 -reality que se emite por el mismo canal- presentó el informe. “Muy simpático, vamos a escucharlo a él”, mencionó. En el video se lo ve al cronista con micrófono en mano para comenzar con la entrevista. “Voy a hablar de algo que tuvo mucha repercusión y fue tu visita en Paraguay, generó mucho debate en los medios en general”, señaló y, entre risas, el actor le contestó: “No tengo idea, no tengo nada que ver yo. Yo la pasé muy bien, nos recibieron muy bien, mismo en el programa donde fue que sucedió todo, fue una nota brillante la que hicimos y es lo que destaco”.

Molesto, Castro agregó: “Yo no creo que haya que explicarlo. Esto es como el que dice ‘tengo un amigo pu...’. Ya si tenés que explicar eso, estás en un problema vos. Yo no tengo por qué explicar. Creo que fui contundente con lo que dije y, sobre todo, fui respetuoso, por más que siempre me quieran poner en el lugar de barra brava, de violento”.

Tras comentar que se entera de lo que dicen sobre él en los medios, aseguró: “Son muchos años que llevo laburando y yo tengo que ver de no seguir equivocándome, nada más que eso. Cuando no me equivoco, no tengo que explicar nada”.

Luego, Castelo quiso saber un poco más sobre la polémica que giró en torno al clip “subido de tono” que su novia compartió por error en redes sociales y las declaraciones de Rojas sobre su poco cuidado. “Me parece muy bien, obvio. Son sus hijos. Cualquier cosa que ella considere que no le gusta a sus hijos, lo tiene que decir”, sostuvo el actor.

Al darse cuenta que el protagonista de varios éxitos televisivos estaba un poco irritado, el cronista quiso ponerle “paños fríos” a la situación y lanzó: “Cerremos bien este momento de temas de actualidad...”, frase que desató la furia de Castro, quien interrumpió: “Pero vos te ponés nervioso. Estás más nervioso vos que yo, yo estoy tranquilo y no cierro mal, lo que pasa es que muchas veces, cuando decís algo y sos contundente, no cae en gracia”.

“Yo no estoy nervioso”, arremetió el movilero. “No, porque decís cerremos bien este momento. Vos entendés a quién le gusta hablar de esto y a quién no, ¿no?”, le preguntó Luciano mientras le tomó el micrófono y le insistió que le responda: “Conteste joven. Póngase el micrófono, así lo escuchan en casa”, le dijo y siguió: “¿Alguna vez te dije que no a una nota? ¿Alguna vez te descansé?”.

Sin dudarlo, Castelo le hizo frente y no se guardó el incómodo momento que le acababa de hacer pasar. “Un poquito, cuando me dijiste recién lo del micrófono”, cerró.