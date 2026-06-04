La reacción de Antonela Roccuzzo al premio Princesa de Asturias que recibió Lionel Messi
El capitán de la selección argentina fue distinguido con el prestigioso galardón español; su esposa compartió la noticia en sus redes sociales con una emotiva respuesta digital
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Lionel Messi atraviesa un presente profesional de alta exposición mientras integra la delegación argentina que se prepara para el Mundial 2026. En medio de esta etapa de puesta a punto, el futbolista próximo a cumplir 39 años recibió una distinción de alcance internacional: el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El jurado fundamentó su decisión al destacar la trayectoria y el comportamiento del capitán, donde subrayaron no solo su deslumbrante talento en el campo de juego, sino también su constante labor solidaria vinculada a la salud y educación infantil.
Tras conocerse la noticia oficial difundida por la Fundación Princesa de Asturias, su esposa, Antonela Roccuzzo, reaccionó de inmediato a través de sus plataformas digitales. Según se pudo observar en su perfil, compartió la publicación original en sus historias de Instagram y, además, dejó un comentario en el posteo oficial del organismo español. Su respuesta consistió en el uso de un emoji que representa el gesto de aguantar las lágrimas, sumado a tres emojis de aplausos, en señal de orgullo por el reconocimiento obtenido por su marido.
El jurado de los premios, considerados los más importantes del mundo iberoamericano, enfatizó en su fallo que Messi se ganó el respeto de todos gracias a su ejemplar conducta y compromiso con el juego colectivo. Cabe recordar que el galardón, que incluye un premio económico de 50.000 euros y una escultura de Joan Miró, será entregado formalmente el próximo octubre en Oviedo. La ceremonia contará con la presencia de los reyes de España y la princesa Leonor.
Este reconocimiento llega en un momento clave de la carrera de Messi, quien busca alcanzar el récord histórico de participar en seis mundiales, algo que compartirá con el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo “Memo” Ochoa. El deportista fue seleccionado entre 27 candidaturas de diversas nacionalidades, lo que consolida su legado. Otros premiados de este año incluyen a la cantante Patti Smith y al Studio Ghibli. La repercusión del premio alcanzó a su entorno familiar más cercano, lo que reflejó el fuerte apoyo que recibe el capitán en su camino deportivo.
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