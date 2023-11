escuchar

Cecilia “Caramelito” Carrizo y Fernando “Coco” Sily conformaron al principio de este año unas de las parejas menos esperadas del mundo del espectáculo, pero tras tres meses de amor, decidieron ponerle fin a su vínculo, cuando la exidola infantil decidió retomar la relación con quien fuera su esposo y el padre de sus hijos, Damián Giorgiutti. Tras el gran dolor que significó esta situación para el conductor, hoy vuelve a apostar al amor y ella reaccionó ante esta noticia.

“La verdad es que es un regalito del universo esto que me está pasando ¡Estoy súper feliz!”, fueron las palabras de Coco Sily ante el micrófono de Intrusos (América) al ser consultado sobre un presunto nuevo romance. Tras la confirmación, decidió mantener en el anonimato la identidad de su nueva novia, para resguardar la relación, ya que ella no pertenece al mundo del espectáculo. “Dios cierra una ventana y abre una puerta”, indicó en clara referencia al fin de su relación con Carrizo, en julio pasado.

Por su parte, Caramelito no dudó en celebrar la nueva etapa que vive su expareja y compañero de trabajo de radio. “Me enteré que está de novio y me alegro mucho por él. Es una persona a la que quiero mucho, y él me quiere mucho a mí”, indicó la mujer, quien destacó que mantiene un diálogo con su expareja, expresamente laboral, aunque destacó no hay una situación incómoda entre ellos.

“Nunca fue incómodo, todo lo contrario. Compartimos un tiempo, los dos sabiendo muy bien qué le pasaba al otro, acompañándonos en esos momentos y todo fue realmente muy lindo y muy bueno”, afirmó. Asimismo, destacó que ella continúa en pareja con Damián, y se encuentran muy bien, tras esta nueva oportunidad que se dieron.

¿Quién es la nueva novio de Coco Sily?

“No quiero que se queme. Ella no es del medio y quiero cuidarla”, fueron las palabras de Coco Sily al momento de blanquear su romance ante las cámaras de Intrusos. Por lo que identidad de su pareja comenzó a ser una gran incógnita, que terminó al momento que la periodista Karina Iavícoli diera información de la mujer en cuestión.

“La chica tendría aproximadamente 40 años. La parte loca de la historia es que trabaja en la emisora (de radio). Va los jueves. Tiene un estilo fitness y hace una columna, no me saben decir si en el programa de él (Sily) o en otro. Pero la conoce a Cecilia y se cruzan”, reveló Iavícoli. Por lo tanto, la radio habría sido, nuevamente, el lugar donde Coco conoció a su amor.

Coco Silly y Caramelito Carrizo fueron pareja Archivo

Es que el romance de Caramelito y Coco habría nacido en los pasillos de la radio, luego de que el conductor la convocara para ser parte de la programación de Radio Extra 107.5, donde se desempeña como director de programación. A partir de las charlas laborales que comenzaron a ser frecuentes, comenzaron a tener salidas de índole personal, y allí nació el amor, que duró tres meses y tuvo un rápido blanqueo en los medios de comunicación. En ese entonces, ella se había separado de quien era su esposo desde hace 25 años.