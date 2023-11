escuchar

Luego del fuerte cruce que tuvo días atrás con Lourdes Sánchez, Flor Vigna volvió a protagonizar otro escándalo mediático. Este viernes, la bailarina subió a través de sus stories de Instagram parte de un video íntimo junto a Luciano Castro que más tarde eliminó debido a las cataratas de críticas que recibió. Por su parte, Sabrina Rojas, expareja del actor, se sumó a la discusión y no se guardó nada.

La actriz estuvo como invitada en LAM (América) y cuando Ángel de Brito le preguntó qué le pareció aquella situación, intentó expresar su malestar de la forma más amena posible. “Me da como un poco de fiaca, pero al mismo tiempo no quiero decir ‘no voy a LAM porque no quiero hablar de eso’, entonces es como que uno se encuentra en esta cosa de...”. “Decí la verdad”, la interrumpió Fernanda Iglesias. Pese a esto, se mantuvo firme. “No, la verdad no te la voy a decir”, lanzó.

Sabrina Rojas apuntó contra Flor Vigna por el video hot que subió con Luciano Castro Santiago Cichero/AFV

“¿Y la versión light cuál es?”, insistió el conductor. “La versión televisiva es que está bueno que a veces piense Flor, que es quien sube la foto, que hay dos niños de por medio, que hay una nena de 10 años y que no sé si está bueno que vea a su papá metiéndole las manos en las partes íntimas”, expresó.

Después de que la pareja del Tucu López contara lo que le había provocado ver aquel posteo, las panelistas le dijeron que quizás la joven de 29 años había subido aquella imagen con el consentimiento de su novio. “No, a lo mejor él pensó que era un video para ellos”, sostuvo y aclaró que a pesar de que la publicación la realizó este viernes, las imágenes eran de un tiempo atrás, cuando ambos interpretaban la obra teatral “El Divorcio”.

Intentando descifrar por qué la concursante de El Bailando 2023 (América) compartió aquel contenido, De Brito le preguntó al panel: “¿Pero por qué cayó ahora eso?”, y Yanina Latorre le contestó: “Porque lo tenía guardado, se equivocó, lo subió y él lo hizo borrar”. A lo que, con seguridad, Sabrina manifestó: “Yo no creo que se haya equivocado” y agregó: “Flor es muy de subir cosas viejas. Sube cosas de mis hijos que pasaron como hace tres meses como si fuera actual”.

En ese sentido, Rojas comparó esta exposición con cuando ellos eran pareja. “Yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera, porque sé lo que le costó que lo respeten como actor y el reconocimiento del medio por su trabajo”, expresó la modelo. “Él tenía una imagen muy cuidada y cambió un montón desde que está con Flor”, apuntó Latorre, y ella se desligó: “De esa gestión no me hago cargo”.

Pero el de la imagen hot no fue el único tema que Sabrina tocó. Aprovechando la visita también de Lourdes Sánchez en el estudio, De Brito le hizo una pregunta a la esposa del ‘Chato’ Prada: “¿Lourdes, cuando Castro, tu permitido, te mandó mensaje, estaba con Sabrina o ya no estaba?”, indagó. A lo que ella le contestó con un rotundo “No”.

Después, el conductor miró a Sabrina y le consultó: “¿Vos sabías?”. “Yo no me meto”, cerró.