El noviazgo entre Cecilia “Caramelito” Carrizo y Fernando “Coco” Sily tomó por sorpresa a más de uno y, si bien vivieron una intensa y apasionada relación durante un par de meses, ella decidió terminarla y regresar con su marido Damián Giorgiutti. La exanimadora infantil dijo, en reiteradas oportunidades, que continúa teniendo una “hermosa relación” con el conductor. Ahora, en una entrevista que le dio a A la Barbarossa (Telefe) volvió a referirse al tema, se defendió de las críticas y tuvo un acalorado cruce con Analía Franchin.

“Estoy muy bien”, fue lo primero que dijo Carrizo. “Lo que pasó fue lo que compartí hace varios meses. En diciembre me separé de mi marido y ahora estamos recomponiendo un poco nuestra relación, viendo que se puede arreglar. Siempre tuvimos una excelente relación, tenemos dos hijos, por lo tanto, nunca nos desvinculamos; por más de que dejamos de ser pareja, seguimos siendo la familia que fuimos por más de 25 años”, contó y aseguró que ella no creía que la separación tenía vuelta atrás, pero “la vida no es estática”.

Coco Sily y Caramelito Carrizo terminaron su relación y ella decidió regresar con su exmarido (Captura video)

En el tiempo en el que estuvo sola, comenzó un vínculo sentimental con Sily. Ambos hablaron públicamente del noviazgo y hasta fueron juntos a los Premios Martín Fierro. A principios de este mes, ella confirmó que le dio una nueva oportunidad a su matrimonio y fue duramente cuestionada. “Todas las personas que estamos involucradas pusimos lo mejor. Coco y yo trabajamos en este medio, por supuesto que se presta a la opinión, pero quienes somos los protagonistas de la historia sabemos muy bien cómo son las cosas”, comentó Cecilia.

En esta misma línea, continuó: “Hubo opiniones que no fueron del todo lindas y a mí en lo personal me pasó que fue tan lindo nuestro vínculo... Lo fue y lo sigue siendo porque seguimos vinculados desde lo personal y desde lo profesional también”.

Fue ahí cuando intervino Analía Franchin y fue directo al hueso. “Yo los vi en el Martín Fierro y estaban on fire, se comían con la mirada. ¿Cómo se hace para decir: ‘Terminó esta relación’? Vos a esa persona la estabas deseando y ahora seguís trabajando con él. ¿Cómo se reprime ese deseo?”, indagó la panelista, y la invitada evidenció su malestar ante el comentario.

“Todas las palabras que vos ponés, las ponés desde tu apreciación. No estás adentro mío ni en mi mente ni en mi corazón ni en mi cuerpo. Entiendo perfecto tu descripción, pero es desde tu percepción. Si vos querés preguntarme qué siento, qué sentí o si querés decí vos lo que ves que yo sentía”, lanzó con firmeza Carrizo. “No te sientas atacada...”, interrumpió Franchín, que insistía en entender cómo hoy continúan compartiendo proyectos el ámbito laboral, ya que vale mencionar que Cecilia trabaja en la radio que dirige Coco Sily.

Caramelito Carrizo volvió a pronunciarse tras la ruptura con Coco Sily

“Para mí trabajar con Coco no es nada difícil. Es una persona que adoro y que voy a adorar toda mi vida. Nos acompañamos en un rato de la vida, desde el amor más hermoso y verdadero. El que no siente el amor del bueno, no puede entender que otro pueda sentirlo en un tramo de la vida y que siga siendo verdadero más allá de las decisiones, de las circunstancias, de otras, personas involucradas”, sostuvo Carrizo, visiblemente conmovida y con un nudo en la garganta.

La exanimadora infantil dijo que era “muy sensible y transparente” y aclaró, una vez más, que desde el principio Coco supo todo lo que le pasaba, su tristeza y su sufrimiento. Momentos más tarde, Noelia Antonelli le preguntó si la angustiaba que se terminara el vínculo como pareja y recalcó que Coco quedó “afectado” tras la ruptura. Ella, en tanto, le respondió que “no se perdieron y nunca lo iban a hacer”.

“Estaba hecho pelota”, sostuvo Pía Shaw. “A raíz de eso, se dijo ‘ella lo usó...’”, interrumpió Cecilia y aseguró que todo entre ellos fue hablado desde el primer momento y se defendió de las acusaciones. “Yo no quería separarme de Damián. Cuando empecé a estar con Coco, él me decía: ‘¡Cómo nos encontramos en este momento!’, porque su situación personal era muy distinta la mía. Él estaba en un excelente momento y yo en uno muy difícil”.

El ida y vuelta continuó en la mesa y la invitada, visiblemente afectada, volvió a defenderse. “Cuando dicen ‘lo usó', yo no soy una porquería para usar a nadie...”, sostuvo angustiada.