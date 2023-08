escuchar

Cecilia “Caramelito” Carrizo demostró, en los últimos años, que no solo es una buena conductora infantil. La actriz se lució durante dos temporadas como panelista de A la tarde, antes de que el programa conducido por Karina Mazzocco se convirtiera en un programa de chimentos, con la participación especial de Luis Ventura. Desde su irrupción en los medios, allá en los años noventa como parte de “la tribuna” de Nico, Carrizo supo mantenerse ajena a los escándalos, pero este año, en un impasse en la relación con su marido, Damián Giorgiutti, comenzó un sonado y corto romance con Coco Sily que despertó todo tipo de especulaciones.

Caramelito Carrizo y su marido, Damián Giorgiutti Instagram @caramelito.carrizo

Esta semana, Caramelito fue invitada al ciclo de Telefe A la Barbarossa y protagonizó un fuerte cruce con Analía Franchín. “Yo los vi en la entrega de los premios Martín Fierro y estaban on fire, se comían con la mirada. ¿Cómo se hace para decir: termino con esta relación con esta persona a la que estaba deseando y sigo trabajando con él? ¿Cómo se reprime ese deseo?”, quiso saber la esposa del empresario Sebastián Eskenazi, haciendo referencia a que Carrizo trabaja en Radio Extra, la emisora en la que el actor se desempeña como gerente de programación.

“Todas las palabras que vos decís, las ponés desde tu apreciación. Vos no estás adentro mío, ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi cuerpo. Entiendo muy bien tu descripción y está muy bien, pero desde tu percepción. Si vos querés podés preguntarme qué sentí o qué siento, o podés decir vos lo que yo sentí o lo que vos ves que yo sentí... ¿A vos te importa saber lo que yo sentía? Todo era hermoso entre nosotros y sigue siéndolo. Para mí trabajar con Coco no es difícil. Es una persona que yo adoro y que voy a adorar toda mi vida. Nos acompañamos en un rato de la vida desde el amor más hermoso y más verdadero. El que no siente el amor del bueno, no puede entender que otro pueda sentirlo en un tramo de la vida y que siga siendo verdadero más allá de las decisiones, de las circunstancias, de otras personas involucradas ”, respondió la conductora.

Caramelito Carrizo volvió a pronunciarse tras la ruptura con Coco Sily

Este sábado, Caramelito volvió a referirse a su reconciliación con el padre de sus hijos y explicó por qué decidieron no volver a convivir. “Estoy atravesando un momento muy particular, de tomar decisiones que tienen que ver con seguir adelante con la vida intentando estar lo mejor posible todos, los que formamos parte de esta historia. Y también de tratar de reconstruir ciertas cosas que tal vez no estaban bien”, definió su presente, en diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Refiriéndose a las críticas que recibió por parte de Franchín, otros periodistas de chimentos y en las redes sociales, en las que se señaló que había “usado” a Sily, Caramelito fue contundente: “Fue muy feo. La verdad que lo lamento por esa gente. Lamento que tengan tanta maldad, que no midan y hagan daño sin saber exactamente cómo son las cosas. Diciendo algo tan feo como lo que se dijo, que me parece horrible. Los protagonistas de esta historia sabemos que eso no es así y que yo jamás haría algo así. Además, él es una persona muy valiosa. Por eso, el que supone, al decir eso, que se está poniendo del lado de él, lo está insultando, también. ¿De qué lo están tratando si una mujer se acercó a usarlo? Es un espanto”.

“Coco siempre supo cuál era la situación que yo estaba atravesando. De hecho, me acompañó con mucho cariño y con una predisposición increíble, siendo un compañero divino. Porque él supo desde el primer día que yo estaba mal; que estaba triste y viviendo un proceso. Nadie sabe nada de la vida en general y creemos que podemos controlar todo, y determinar las cosas, y la verdad es que nos quedaba claro a ambos es que ese proceso que yo estaba viviendo podía llevar un tiempo”, explicó.

Coco Sily y Caramelito Carrizo en la última entrega de los premios Martín Fierro

“Cuando nos separamos con Damián, yo sentía que tenía que estar en un lugar de resguardo y sola. Si bien nosotros estábamos separados desde diciembre de 2022, seguimos en contacto, más allá de no estar más en pareja por nuestros hijos y por todo lo que tenía que ver con nuestra familia, que formamos hace 25 años. Y el vínculo siempre fue muy bueno”, comenzó relatando.

Y continuó: “Después, pasaron varios meses y empezamos a tener conversaciones de ver la posibilidad de reparar. El primer paso lo dio él. Para mí fue todo una gran conmoción”. La conductora, Catalina Dlugi, quiso saber, entonces, si consideraba que el romance que mantuvo con Sily había “despertado” a su marido. “La verdad es que no lo sé. Cuando hablo de reparar, hablo exclusivamente de nosotros dos y nuestra historia de 25 años y lo que fuimos como pareja. Por supuesto que todo lo que va pasando en la vida, día a día, se va sumando al tablero, se pone sobre el tapete y empieza a formar parte. Es posible que eso pasara, pero no quisiera exponer lo que le pasa íntimamente a él. ¡Son tantas cosas las que van pasando! Y todo cuenta”, explicó.

“En realidad, esto viene siendo, no quiero usar la palabra difícil... Es un proceso: las cosas no se dan de un momento para el otro; tanto las rupturas como las recomposiciones”, continuó reflexionando. Dlugi le recordó, en ese momento, viejas declaraciones en las que Caramelito expresó que la enfermedad y la muerte de su hermano, el baterista Martín Carrizo, de alguna manera la había consumido y que quizá eso haya influido en su ruptura. “Reitero: todo lo que va sucediendo en la pareja y en la familia, sobre todo cuando se trata de cuestiones tan delicadas y extremas, forma parte de lo que sigue pasando, de lo que nos afecta y nos modifica constantemente la vida. Creo que fue una gran sumatoria ”, indicó Caramelito al respecto.

“Son 25 años de matrimonio. Son cosas que nos pasan a todos, pero como trabajo en este ámbito y Coco también, quedamos en una vidriera al contarlo”, reflexionó. Y se refirió luego a cuánto influyeron sus hijos en la decisión de volver con su marido: “Mis hijos son mi motor, son mi prioridad y lo han sido siempre. No puedo usar la palabra ‘influir’ porque no es exactamente así. Lo que yo haga, decida, recomponga o piense pasa exclusivamente por mí”.

Sobre la nueva dinámica familiar, Caramelito reveló: “ No estamos conviviendo. Estamos viendo la manera de poder recomponer todo. Iremos viendo de a poco qué es lo mejor para todos. Siento que llevará el tiempo que merezca”.

LA NACION

