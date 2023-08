Caramelito Carrizo reveló el motivo por el que decidió volver con su exesposo y terminar su relación con Coco Sily

escuchar

El mundo del espectáculo vive un particular momento con diversos anuncios de rupturas amorosas. Sofía Vergara, Ricky Martín, Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su separación, y a nivel nacional Tini y Rodrigo De Paul sorprendieron con el fin de su vínculo. Recientemente, a la lista se le sumaron Cecilia “Caramelito” Carrizo y Fernando “Coco” Sily, con la filtración del verdadero motivo de la ruptura, que fue confirmada por la exanimadora infantil.

Fueron tres meses de amor los compartidos por Caramelito y Coco Sily. La pareja había blanqueado su vínculo a finales de junio, y no dudaron en ir a su primer evento juntos en los Martin Fierro, donde se los viov muy acaramelados. Todo parecía ir viento en popa entre ellos, hasta que se conoció la sorpresiva decisión de ponerle fin a su noviazgo. Lejos de mantenerse en resguardo los motivos de la ruptura, se dio a conocer que fue ella quien tomó la determinación para darse una segunda oportunidad con su expareja.

Coco Sily y Caramelito Carrizo terminaron su relación (Captura video)

En diciembre pasado, Cecilia anunció con dolor la separación con el padre de sus hijos, Damián Giorgiutti, tras 25 años de amor, por una decisión que habría tomado el hombre y la sorprendió completamente. Luego de más de siete meses de aquel momento, la expareja decidió volver a apostar a su vínculo, y por ello se terminó la relación con el exponente de la Cátedra del macho.

“Estoy bien, triste obviamente con todo lo que implican las decisiones de la vida, de las relaciones, de los vínculos, cuando hay una persona tan valiosa como es Coco, tan querida”, fueron las palabras de Carrizo ante Socios del espectáculo (eltrece) en lo que fue su primera aparición en cámaras ante la filtración de la información.

Cecilia "Caramelito" Carrizo confirmó su reconciliación con su exmarido

En la misma línea, aclaró que como bien todos saben su más reciente relación fue corta, fue “muy importante haberlo conocido” y haberlo tenido en su vida. Asimismo, destacó que el vínculo con el humorista se basó siempre en charlar todo y ser francos el uno con el otro, por lo que construyeron un vínculo muy lindo.

“Evidentemente yo no estaba en una circunstancia, tal vez, para eso. Finalmente, yo tomé la decisión de cortar nuestra relación porque sentía que no podía seguir avanzando de la mano de él como hasta el momento por la circunstancia de mi vida que venía viviendo desde diciembre, que me separé”, detalló. Y no dudó en aclarar que el motivo fue una reanudar su vínculo con Damián, ya que el tiempo que pasaron alejados les permitió aclarar algunos asuntos que “no había podido hacer cuando estaban juntos”, que los llevó a pensar en una nueva oportunidad.

Caramelito Carrizo reanudó su relación con Damián Giorgiutti Instagram @caramelito.carrizo

“Es muy difícil predecir tanto las cosas, por más que uno ponga lo mejor y quiera que todo salga bien siempre”, cerró. Contrario a la postura de Cecilia de aclarar su actual situación, Coco Sily confirmó la separación pero decidió no hablar ante los medios, debido al dolor que atraviesa.

Fue Oscar “el Negro” Oro en Nosotros a la mañana (eltrece) quien leyó al aire el mensaje recibido por su gran amigo, anticipándose a que no quería dar declaraciones y respetaba su postura. “Te amo, negrito, pero no quiero salir a decir nada, vos sos mi amigo y te adoro, pero no voy a salir porque me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida”, leyó el conductor.

LA NACION