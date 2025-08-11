El emotivo mensaje de Gustavo Yankelevich a Valentín tras su carrera en el TC2000: “Estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie”

A dos semanas de la muerte de Mila, la hija de siete años de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, que fue víctima del choque de una barcaza contra en el velero en el que navegaba por la Bahía Biscayne, Gustavo Yankelevich habló por primera vez. El productor apareció en las redes sociales y le envió un mensaje de felicitaciones a Valentín -hijo de Romina Yan y Darío Giordano-, quien participó este último fin de semana en la carrera del TC2000 de San Juan.

El mensaje llegó tras varios días de hermetismo y de acompañar a Tomás en el dolor. El productor y empresario televisivo comentó una de las publicaciones donde el joven de 22 años relató su participación en la competencia.

Las felicitaciones de Gustavo Yankelevich a su nieto por el desempeño en el TC2000 y la reflexión que conmovió a todos (Fuente: Instagram/@valenyan_)

“Finde de @acpacturcar2000. Final P6, me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el @ambrogioracing”, escribió el hijo de Romina Yan. Poco después, su abuelo respondió con un texto extenso:

“Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión; nos emocionó y nos enorgulleció que estuvieras ahí, de alguna manera representando a nuestra familia”, comenzó.

“Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, ¡pero de pie!”, agregó, y concluyó dirigiéndose a sus seguidores: “Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”.

Los saludos de Nicolás Vázquez y Susana Roccasalvo a Valentín Yankelevich (Fuente: Instagram/@valenyan_)

Además del comentario de su abuelo, Valentín recibió mensajes de aliento de figuras del espectáculo. Nicolás Vázquez, cercano a la familia Yankelevich, le escribió: “¡Vamos Valen, carajo! Orgulloso de vos”. También se sumó la periodista Susana Roccasalvo: “¡Vamos! Vas a llegar con toda esa fuerza y empeño que estás poniendo”.

El mensaje de apoyo de los usuarios a Valen Yankelevich (Fuente: Instagram/@valenyan_)

Además, los usuarios se unieron en la celebración y le dejaron sus opiniones al respecto. Algunos de los comentarios que destacaron, fueron: “Aguante el número cinco”, “Vamos Valen, la Argentina entera te banca”, “Qué bueno verte de nuevo” y “Gran abrazo, Valentín, venís de menor a mayor”.

En marzo de este año Valentín Yan debutó en el TC2000 en Neuquén (Fuente: Instagram/@valenyan_)

Valentín Yan es un apasionado de los deportes extremos y debutó en el TC2000 en marzo de 2025, en Neuquén, donde logró el sexto puesto. En una entrevista con LA NACION, realizada un mes atrás, contó que la velocidad fue lo que lo llevó al automovilismo y que lo que más lo “mueve es la adrenalina”. También señaló que sigue todo desafío que lo motive, y que por eso, tras probarse como actor, decidió dejar de lado la herencia artística familiar para perseguir su sueño en las pistas.

Qué se sabe del accidente en Miami

Catorce días después de la colisión entre la barcaza y el velero que transportaba a los menores y a su instructora de 19 años, la Guardia Costera de Miami Beach avanzó en la investigación e identificó al propietario del bote y del remolcador, registrados a nombre de la empresa Waterfront Construction. Según registros comerciales del estado de Florida, la compañía pertenece a Jorge Rivas, de acuerdo con lo informado por el Miami Herald.

Mientras se aguarda la declaración de Rivas, quien por el momento decidió no hablar con la prensa, se confirmó que Arielle Mazi Buchman, de 10 años y con familiares argentinos, murió la semana pasada. La niña permanecía internada en estado grave. Con su fallecimiento, el accidente dejó un saldo de tres víctimas fatales: Mila Yankelevich, la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13 años, y Arielle.