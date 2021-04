La inesperada reacción de Coco Carreño al ver a su novio en televisión: “Le da vergüenza”

Invitado al programa Vino para vos (KZO), conducido por Tomás Dente, el chef Coco Carreño repasó todo su recorrido profesional así como aquellas cosas que lo marcaron en su vida personal. En ese sentido, una de las cosas que no pudieron escapar a la charla fue su relación con Andrés Fabi, con quien mantiene un noviazgo desde hace cuatro años.

En un momento de la entrevista, Dente hizo la pausa para que, en pantalla, se mostrara un video grabado por Fabi. “Medio difícil para mí porque no me gusta hablar para nada. Pero bueno, decirte que te quiero mucho. Sos una gran persona, un excelente compañero”, comenzó el médico.

“En estos cuatro años que hace que nos conocemos te he aprendido a querer y te merecés un homenaje porque sos un compañero y una gran persona. Todo lo mejor, para hoy y para siempre”, completó su mensaje. Al terminar, Coco Carreño no pudo ocultar la emoción que sintió al escuchar a su pareja en televisión.

La emoción de Coco Carreño al ver a su pareja en TV

“Le da vergüenza. No sé como lograron eso pero de verdad, ni siquiera quiere hacer videos en Instagram. Él sabe lo que yo lo quiero, profundamente y que lo respeto. Me río mucho con él, me divierto, somos pareja, sincronía tenemos”, señaló.

Ambos mantienen dos perfiles en redes sociales completamente distintos. Mientras que Carreño le da un uso constante, publicando sus recetas y hablando a cámara para comunicarse con sus seguidores, Fabi es más reservado y suele compartir apenas algunas fotos.

Coco Carreño está en pareja con Andrés Fabi hace cuatro años Instagram: @andresfabbi

El factor común que se encuentra en las dos cuentas son las fotos con dedicatorias para el otro. Mensajes de amor y de cariño, recuerdos de su tiempo juntos, vacaciones y salidas, son algunos de los posteos que se pueden ver en el feed de cada uno.

LA NACION