La reacción del hijo de Julieta Nair Calvo al recibir la noticia de que tendrá un hermanito

Este viernes 9 de agosto, Julieta Nair Calvo sorprendió al anunciar que está esperando su segundo hijo. A través de un tierno video, la actriz mostró cuál fue la reacción que tuvo su hijo Valentino, de dos años, y causó furor en las redes sociales.

Julieta Nair ya es mamá de Valentino, de dos años (Foto: Instagram/@julietanaircalvo)

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 2.9 millones de seguidores, la actriz realizó una publicación en donde se la ve mostrándole la pancita a su hijo, y tanto él como su papá, Andrés Rolando, la besan de alegría.

“¿Se puede amar más, hay más amor disponible, cuando uno cree que es lo máximo? La respuesta es que sí. Lo más sorprendente del amor, es que siempre encuentra formas de multiplicarse. Ahora somos 4 y el mundo se transforma en una nueva aventura”, comenzó diciendo.

Además, reveló el sexo del bebé que espera junto a su pareja de hace seis años. “Bebita: te deseamos tanto. No vemos la hora de llenarte de besos y abrazos. Nuestros 3 corazones ya laten más fuerte esperando tu llegada. Mami, Papi y Nino”, completó.

En cuestión de segundos, la intérprete de 35 años recibió miles de likes y cientos de comentarios de personas que celebraron la buena nueva, entre ellos, de algunos famosos. “Qué emoción. Felicidades, familia hermosa”, escribió Belu Lucius; “Ay esa familia. Como los quiero”, le dijo Violeta Urtizberea; “Amarlos. ¡Esa bebita va a ser muy mimada!”, agregó Celeste Cid; mientras que su compañero en la obra Tooestie, Nico Vázquez, expresó: “Siiii! Los amo”.

La historia de amor de Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando

Cabe recordar que Julieta oficializó su noviazgo con Andrés a finales de 2018. A diferencia de su pareja, él no está vinculado al mundo del espectáculo, ya que se dedica al rubro gastronómico. El amor entre los dos no dejó de crecer y a tan solo meses de haber anunciado su romance, apostaron por la convivencia.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo disfrutaron de la noche porteña en el bar de Julieta Nair Calvo y su pareja Andrés Rolando Instagram @julietanaircalvo

Sobre cómo fue que se conocieron, tiempo atrás, la actriz dialogó con Catalina Dugli para Agarrate Catalina (La Once Diez) y brindó detalles. “Nos presentó Gime Accardi, que hizo de Cupido, ¡Ella es muy Cupido! Ella es amiga de él, de ir a comer a los bares. Un día estábamos grabando Mi hermano es un clon, cuando recién empezábamos y casi no éramos amigas con Gime, y me preguntó si estaba soltera. Le dije que sí y me dijo que me quería presentar a alguien”, contó.

Y luego, recordó: “No le di mucha bola porque siempre te quieren presentar a alguien. Le dije ´bueno´, pero por decir. Armamos un grupito y fuimos a uno de los bares de él. Yo lo vi y me gustó, pero él no me dio bola. Pensé que iba a haber una presentación, pero no sucedió así. Él vino a la mesa, dijo ´chicos, ¿todo bien? Cualquier cosa, me avisan´, se fue y no volvió”.

Julieta Nair Calvo se convirtió en madre primeriza en 2022 instagram @julietanaircalvo

Como la reacción no fue la esperada, ella creyó que no le había gustado, sin embargo, decidió arriesgarse y quiso escribirle, pero cuando abrió WhatsApp se encontró con un mensaje de él. “Decía la misma pavada que le iba a poner yo, tipo ´bueno, espero que la hayas pasado bien. Y ahí empezamos a hablar. Lo primero que hablamos es que yo soy de Independiente y él de Racing. Y desde ahí hasta acá pasaron tres años y pico”, cerró.

