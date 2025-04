Se conoció la verdadera causa de la muerte de Michelle Trachtenberg

La inesperada muerte de Michelle Trachtenberg sacudió al mundo del espectáculo y dejó a más de una persona con el corazón en la mano. La actriz, que tenía apenas 39 años, fue hallada sin vida por su propia madre en su departamento de Nueva York. Desde aquel 26 de febrero, cuando se confirmó la triste noticia, no pararon de circular versiones y suposiciones sobre lo que podría haber pasado. Una de las teorías que más fuerza tomó tenía que ver con un trasplante de hígado que la artista se habría realizado tiempo atrás. En las últimas horas, finalmente salió a la luz cuál fue la verdadera causa de su fallecimiento.

Durante semanas, el silencio oficial y algunas decisiones tomadas por el entorno más cercano de la actriz no hicieron más que alimentar el misterio. La familia, en su momento, optó por que no se le realizara una autopsia, algo que generó sorpresa entre sus seguidores y en los medios. A eso se sumó el informe inicial del equipo forense, que concluyó que la causa del fallecimiento era “indeterminada”. Esa combinación de elementos abrió la puerta a todo tipo de especulaciones, teorías en redes sociales y rumores que no pararon de multiplicarse.

Ahora, según reveló la revista People, que accedió a la información proporcionada por la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York, se conoció el motivo detrás de la partida de la actriz. La muerte repentina de Michelle Trachtenberg fue consecuencia de complicaciones derivadas de la diabetes mellitus, una enfermedad con la que lidiaba desde hacía tiempo. Además, las autoridades aclararon que la forma de su fallecimiento fue considerada natural, lo que desestimó varias de las teorías que habían circulado en las últimas semanas.

Cabe destacar que esta información sale a la luz a poco de cumplirse dos meses desde que Trachtenberg fue encontrada sin vida en su departamento. La policía llegó al lugar tras recibir una llamada al 911 y, al ingresar, los oficiales se encontraron con la actriz inconsciente, sin signos vitales. De inmediato, la noticia conmocionó a sus fanáticos y al ambiente artístico, especialmente a quienes compartieron pantalla con ella en series como Gossip Girl.

De hecho, varios de sus excompañeros, entre ellos Ed Westwick y Chace Crawford, expresaron públicamente su dolor por la pérdida, describiéndola como “una tragedia terrible”.

Después de conocerse la noticia de la muerte, distintas fuentes hablaron con la revista People y aportaron más detalles sobre la salud de la actriz en el último tiempo. Una de las versiones indicaba que se había sometido recientemente a un trasplante de hígado y que, posiblemente, eso habría derivado en complicaciones. Otra persona cercana señaló que Michelle atravesaba un momento emocional muy delicado y que incluso les había contado a sus amistades que venía teniendo un año especialmente difícil.

Ya en 2024, varios de sus seguidores comenzaron a notar ciertos cambios en su aspecto físico, lo que despertó algunas preocupaciones. En una publicación de ese mismo año, Michelle trató de llevar tranquilidad y les aseguró a sus fans que estaba “feliz y saludable”. Sin embargo, con el paso de los días y, especialmente, tras su fallecimiento, comenzaron a aparecer más voces que coincidían en que la actriz no atravesaba un buen momento. “La última vez que la vi, sentí que algo no estaba bien. Se notaba que algo estaba pasando. Estaba muy frágil y había estado enferma durante un tiempo”, indicó una fuente de la industria.

Apenas unos días antes de su muerte, el 20 de febrero, la actriz fue vista en Sartiano’s, un exclusivo restaurante ubicado en la zona del Soho, compartiendo una cena con amigos. “Algo parecía extraño en ella”, aseguró una de las personas que estuvo presente esa noche. Por otro lado, Ariana Rodríguez, una vecina del edificio donde vivía Michelle, también notó cambios en su apariencia. “Cada vez que me la encontraba se parecía menos a la ella misma”, afirmó e hizo eco de una percepción que parece haber sido compartida por varios de su entorno.

