La Red lanzó Guardianes de la gloria, su apuesta mundialista

La emisora líder en deportes desplegará un equipo de figuras y más de 15 horas de programación en vivo para seguir el camino de la Selección Argentina.

De cara a la cita máxima del fútbol, AM 910 Radio La Red oficializó su plan de cobertura para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La señal deportiva presentó Guardianes de la gloria, una campaña multiplataforma que integrarán América TV, A24 y la propia radio para transmitir cada detalle del torneo que se disputará en Canadá, México y los Estados Unidos.

La emisora confirmó que sus principales referentes viajarán a las sedes mundialistas para transmitir la experiencia de primera mano. El equipo de figuras estará encabezado por Gustavo López, Toti Pasman, Marcelo Palacios y Leo Gentili. Este grupo de enviados especiales liderará las transmisiones centrales y el análisis desde el lugar de los hechos, asegurando una cobertura con el ADN periodístico que caracteriza a la señal.

La Red no solo apostará por los nombres propios, sino por un volumen de contenido masivo: más de 15 horas diarias de programación en vivo dedicadas exclusivamente al evento. La cobertura se completará con un equipo de cronistas y analistas que seguirán el minuto a minuto de todos los partidos. Entre los profesionales confirmados se encuentran Walter Nelson, Majo Lezcano, Hugo Balassone, Daniel Fava y Martín Arévalo, entre otros destacados periodistas de la casa.

La iniciativa Guardianes de la gloria representa la apuesta total del Grupo América por la convergencia digital y televisiva. El objetivo es brindar una experiencia 360° donde la audiencia pueda consumir información en tiempo real, ya sea a través del dial de la AM 910, las señales de cable y aire, o las plataformas digitales del grupo.

Pablo Caruso y QR también en radio Perfil

En el marco del lanzamiento de su tercera temporada, el programa periodístico QR, conducido por el periodista Pablo Caruso, anunció su incorporación a la programación de Radio Perfil AM 1190. Esta novedad permite que el contenido -que ya cuenta con su espacio habitual en Canal E (y que pronto migrará a +Perfil, la nueva señal de noticias del Grupo Perfil) y YouTube, de lunes a viernes de 21 a 23- se integre plenamente al ecosistema de medios del grupo.

Acompañado por un equipo de analistas de primer nivel —Irina Hauser, Martín Granovsky, Hernán Letcher, Guido Bambini y José Amore—, el ciclo mantiene su esencia: profundizar en la realidad nacional mediante la escucha de todas las voces. La propuesta para este año apuesta por un periodismo reflexivo que invite a la audiencia al pensamiento crítico desde una narrativa pausada y rigurosa.

Pablo Caruso

Rodrigo Lussich se sumó a Radio 10 para el “pase”

El actor y conductor Rodrigo Lussich regresó oficialmente al Grupo Indalo con una participación especial en Radio 10 AM 910. El conductor de Intrusos (América TV) se incorpora los lunes y jueves a las 9.50 de la mañana para formar parte del tradicional pase entre Mañana Sylvestre, liderado por Gustavo Sylvestre (que se emite de 6 a 10, y Todo es posible (que se emite de 10 a 13), conducido por Pablo Duggan.

En estas intervenciones, Lussich aporta su particular mirada sobre la actualidad política y social, sin dejar de lado las noticias del espectáculo que lo caracterizan. Cabe destacar que este desembarco marca su vuelta a los medios del Grupo Indalo, donde anteriormente estuvo al frente de dos ciclos en FM Pop 101.5.