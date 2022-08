La renuncia de Viviana Canosa a A24: el contundente comunicado del Grupo América

El viernes por la noche, Viviana Canosa se negó a conducir Viviana con Vos por la pantalla de A24, porque, según trascendió, no le permitieron pasar al aire un informe sobre Sergio Massa. Horas más tarde, confirmó desde su cuenta de Twitter, con un duro descargo, que el programa llegó a su fin. Tras la noticia de su renuncia, el Grupo América publicó un comunicado donde se refirió al escándalo.

La periodista Marcela Pagano fue la encargada de leer al aire el comunicado de Grupo América. “Ante la profusa difusión de videos callejeros tomados por desconocidos con teléfonos celulares, generando escraches con violencia no solo verbal sino también física a funcionarios públicos, políticos y dirigentes en general y luego de subidos a las redes sociales, la empresa ha tomado la decisión de no difundir los mismos”, precisaron en el escrito.

El comunicado de A24 tras la presunta renuncia de Viviana Canosa

En esa misma línea, argumentaron el motivo de su decisión: “Ello en razón de la agitación que estos desconocidos provocan con sus agresiones en un momento en el que el país requiere la colaboración de todas las fuerzas políticas y de la sociedad en general para mantener la paz social y el respeto por las instituciones”.

El descargo de Viviana Canosa en Twitter

Luego de no salir al aire con su programa, la conductora hizo un descargo en Twitter y anunció: “Esta noche ha terminado nuestro ciclo Viviana con vos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”.

En otro tuit, agregó: “Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo”.

Viviana Canosa comunicó su renuncia a través de un hilo de Twitter (Foto: Twitter @vivianacanosaok)

El descargo de la exconductora de Viviana con vos (Foto: Twitter @vivianacanosaok)

Explayándose en el motivo de su decisión, la periodista remarcó: “Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas”.

Antes de finalizar su descargo, que firmó su nombre y los de Juan Manuel Dragani, Ezequiel Spillman, Jorge Giacobbe y Andres Bombillar, sostuvo: “Agradecemos a A24 por darnos pantalla durante un año y medio, y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño. Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche”.

"Siempre libres y dignos", sostuvo Canosa (Foto: Twitter @vivianacanosaok)

Las repercusiones tras el posteo de la conductora no tardaron en llegar. Rápidamente, en las redes muchos famosos opinaron al respecto y le expresaron su apoyo a través de sus redes sociales. Mauricio Macri fue uno de ellos. “No podemos aceptar ningún tipo de censura sobre la prensa, ni aun la encubierta en buenas intenciones. Es un retroceso a la ignorancia, un castigo que promueve el silencio. Aceptamos el costo de ser libres o aceptamos las consecuencias de no serlo. Yo estoy con la libertad”, escribió en su Twitter.

En Twitter, Mauricio Macri mostró su apoyo a Viviana Canosa (Foto: Twitter @mauriciomacri)

Por su parte Patricia Bullrich, Javier Milei, Roberto García Moritán, Esteban Bullrich, Jorge Rial y Mónica Gutiérrez también respaldaron a Canosa.