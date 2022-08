Marley y Lali Espósito especularon cómo sería un hijo entre ellos: “Te pido por favor”

La Voz Argentina (Telefe) atraviesa momentos culminantes. El jueves finalizaron las batallas, el próximo domingo 7 de agosto comienzan los Knockouts y algunos participantes ya empiezan a perfilarse como posibles finalistas. Pero en medio de la presión de las performance y las elecciones del jurado, siempre hay espacio para distender un poco y cómo no, ponerle humor a la ocasión. Los encargados de hacerlo durante la última gala fueron Marley y Lali Espósito, quienes especularon, ante el ojo público, sobre cómo podría ser un hijo que tuvieran juntos.

Tras las intensas batallas, cargadas de emoción, alegría, tristeza y algunas polémicas, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky, Ricardo Montaner y Lali Espósito ya definieron sus equipos de cara al próximo desafío. Sin embargo, en medio del nerviosismo, el jueves se vivió un momento muy particular que entretuvo a más de uno. Luego de que Sofía Schiaffino y Sofía Maquieira interpretaran “Corazón prohibido”, de Gloria Estefan, para ganarse un lugar en el team Montaner, Marley subió al escenario para escuchar la devolución del jurado, pero antes sorprendió con una curiosa pregunta.

Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito ya definieron sus equipos de cara a la próxima etapa del reality (Foto: Captura de video)

Ambas participantes compartían el mismo nombre, por lo que el conductor las distinguió por sus lugares de residencia, una es de Tigre y la otra de Ramos Mejia, y también por las profesiones que tienen (aunque ambas eligieron otros rumbos de vida). Maquieira es analista contable y Schiaffino genetista. Esto último despertó la curiosidad del conductor, quien quiso saber más al respecto.

“Por ejemplo, ¿qué saldría de un hijo entre Lali y yo? ¿Cuál sería la altura?”, le preguntó Marley a la joven, en referencia las diferentes estaturas que tienen ambos. “¿Promedia? ¿Se va para el lado de Lali o para el lado mío?”, quiso saber.

Atenta a la situación y con la honestidad que la caracteriza, la cantante especuló cómo sería tener un hijo con él y sin filtro dijo: “Tratemos de que no se vaya para el lado tuyo porque la que tiene que parir al chico soy yo”. Su comentario generó risas entre los que estaban tanto arriba como abajo del escenario, pero no en ella. “Te pido por favor que tengamos en cuenta a mi cuerpito, busquemos un medio, Marley”, enfatizó.

Marely y Lali

Sin embargo, y a pesar de sus pretenciones, la especialista en genética les explicó que el tema de la altura es todo un “misterio”. Con esto, dejó en claro que no podría saberse de antemano cuánto mediría un presunto hijo entre el conductor y la coach.

Pero, el momento de risas y diversión llegó a su fin y era hora del momento clave: Montaner tenía que decidir cuál de las dos Sofías se quedaría en su equipo. “Estuvo muy balanceado y acoplado (...) cada una hizo lo que tenía que hacer. Fue un duo espectacular”, sostuvo La Sole y Mau y Ricky coincidieron con ella. Por su parte, Lali le sugirió a su compañero que tuviera en cuenta cómo se movieron ambas en el escenario para evaluar otro factor.

Sin embargo, Montaner no estuvo tan de acuerdo con las opiniones. “Antes de la mitad de la canción, se fueron para cualquier lado. No sé quién desbarrancó a quién. Hubo un momento de agonía en el que me eché para atrás, porque ahí algo pasó”, sostuvo y aseguró que tuvo miedo de como podía seguir la presentación.

Las dos Sofías estuvieron muy parejas, pero fue Maquieira quien se quedó en el team Montaner (Foto: Captura de video)

“Se fueron para otra canción, pero retomaron a partir del coro y hacia el final estuvo bárbaro. Igual me quedé con dudas”, remarcó el argentino. Pero, a pesar de que no estuvo 100% conforme con la performance de las Sofías tomó la decisión de darle una nueva oportunidad a Maquieira, quien se medirá en los Knockouts que arrancan el domingo 7 de agosto.