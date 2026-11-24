Este 24 de noviembre se celebra la 75ª edición del Miss Universo 2026 en Puerto Rico. A horas del magno evento, las candidatas latinas Clara Vegas (Venezuela) y Melissa Núñez (República Dominicana) ocupan el top 5 de los “missólogos”, expertos en este tipo de concursos de belleza.

Quiénes son las candidatas latinas que pueden ganar el Miss Universo 2026

Para este certamen, más de 20 misses latinas buscan ser la sucesora de la mexicana Fátima Bosch. Algunas de estas son:

Miss Colombia - María Alejandra López

López nació el 2 de septiembre de 1994 en Pereira, Colombia. Tiene 32 años y es ingeniera industrial egresada de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Vivió parte de su infancia en Tampa, Florida, y habla español, inglés y francés, según Noticias Caracol.

María Alejandra López es ingeniera industrial y cuenta con una trayectoria de 13 años en desfiles de belleza Instagram/@missuniversecolombiaoficial

Miss Costa Roca - Mariale Acosta

Nació el 7 de julio de 2001 y es estudiante de Derecho. En 2024, Acosta participó en el Miss Universe Costa Rica y obtuvo el puesto de primera finalista. Volvió a intentarlo y el 5 de julio de 2026 fue coronada para participar en el máximo certamen.

Miss Cuba - Mia Dio

Mia Angelina Donadio Cancio nació y creció en Miami. Su madre es cubana y su padre es argentino. Desde 2023 reside en Puerto Rico, aunque regresó a Miami para participar en Miss Universe Cuba, según Cubanet.

Mía Dio nació en Miami, pero su madre es cubana Instagram/@missuniversecuba

Miss Puerto Rico- Jennifer Barreto

Barreto tiene 27 años y es psicóloga en formación. Según su biografía oficial, completó su bachillerato en Psicología en Kentucky y luego obtuvo una maestría en Trabajo Social.

En 2021 inició su trayectoria profesional al servicio del Departamento del Ejército de Estados Unidos en Fort Cavazos, Texas, como educadora y crisis responder del Family Advocacy Program.

Miss República Dominicana - Melissa Núñez

Núñez es originaria de Concepción de la Vega, República Dominicana. Es licenciada en Ciencias Médicas de Psicología en la Universidad The City College de Nueva York.

Melissa Núñez, Miss República Dominicana, es licenciada en Psicología Instagram/@melissaxnunez

Miss Venezuela- Clara Vegas

Vegas es una actriz y modelo venezolana. Es graduada en artes escénicas y su madre, Andreína Goetz, se coronó Miss Venezuela en 1990, según consignó Telemundo.

Clara Vegas es hija de Andreína Goetz, quien ganó el Miss Venezuela en 1990 Instagram/@claravegasgoetz

Quién puede ganar el Miss Universo 2026, según los últimos pronósticos

Los últimos pronósticos previos a la gala destacan a una candidata como ganadora. Según el último análisis de Missology, Miss Filipinas Bea Millan-Windorski cuenta con más probabilidades de ganar el certamen por su rendimiento a lo largo de su trayectoria.

Miss Francia encabeza el segundo puesto, mientras que las misses República Dominicana y Venezuela completan el Top 5. “Las preliminares han hablado, el jurado ha deliberado y el escenario está listo para la historia”, señaló el estudio.

A qué hora es el Miss Universo 2026

El Miss Universo 2026 se realiza este martes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La transmisión inicia a las 19 hs, hora del Este (ET), según anunció Telemundo. Este es el horario en otras regiones de EE.UU. :