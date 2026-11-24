Las candidatas latinas que podrían ganar el Miss Universo 2026 y cómo votar en vivo por la favorita
Puerto Rico y Venezuela son algunas de las favoritas para ganar la corona
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Este 24 de noviembre se celebra la 75ª edición del Miss Universo 2026 en Puerto Rico. A horas del magno evento, las candidatas latinas Clara Vegas (Venezuela) y Melissa Núñez (República Dominicana) ocupan el top 5 de los “missólogos”, expertos en este tipo de concursos de belleza.
Quiénes son las candidatas latinas que pueden ganar el Miss Universo 2026
Para este certamen, más de 20 misses latinas buscan ser la sucesora de la mexicana Fátima Bosch. Algunas de estas son:
Miss Colombia - María Alejandra López
López nació el 2 de septiembre de 1994 en Pereira, Colombia. Tiene 32 años y es ingeniera industrial egresada de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Vivió parte de su infancia en Tampa, Florida, y habla español, inglés y francés, según Noticias Caracol.
Miss Costa Roca - Mariale Acosta
Nació el 7 de julio de 2001 y es estudiante de Derecho. En 2024, Acosta participó en el Miss Universe Costa Rica y obtuvo el puesto de primera finalista. Volvió a intentarlo y el 5 de julio de 2026 fue coronada para participar en el máximo certamen.
Miss Cuba - Mia Dio
Mia Angelina Donadio Cancio nació y creció en Miami. Su madre es cubana y su padre es argentino. Desde 2023 reside en Puerto Rico, aunque regresó a Miami para participar en Miss Universe Cuba, según Cubanet.
Miss Puerto Rico- Jennifer Barreto
Barreto tiene 27 años y es psicóloga en formación. Según su biografía oficial, completó su bachillerato en Psicología en Kentucky y luego obtuvo una maestría en Trabajo Social.
En 2021 inició su trayectoria profesional al servicio del Departamento del Ejército de Estados Unidos en Fort Cavazos, Texas, como educadora y crisis responder del Family Advocacy Program.
Miss República Dominicana - Melissa Núñez
Núñez es originaria de Concepción de la Vega, República Dominicana. Es licenciada en Ciencias Médicas de Psicología en la Universidad The City College de Nueva York.
Miss Venezuela- Clara Vegas
Vegas es una actriz y modelo venezolana. Es graduada en artes escénicas y su madre, Andreína Goetz, se coronó Miss Venezuela en 1990, según consignó Telemundo.
Quién puede ganar el Miss Universo 2026, según los últimos pronósticos
Los últimos pronósticos previos a la gala destacan a una candidata como ganadora. Según el último análisis de Missology, Miss Filipinas Bea Millan-Windorski cuenta con más probabilidades de ganar el certamen por su rendimiento a lo largo de su trayectoria.
Miss Francia encabeza el segundo puesto, mientras que las misses República Dominicana y Venezuela completan el Top 5. “Las preliminares han hablado, el jurado ha deliberado y el escenario está listo para la historia”, señaló el estudio.
A qué hora es el Miss Universo 2026
El Miss Universo 2026 se realiza este martes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La transmisión inicia a las 19 hs, hora del Este (ET), según anunció Telemundo. Este es el horario en otras regiones de EE.UU. :
- En la zona Central (CT), la gala empieza a las 18 hs
- En el Pacífico (PT), la señal inicia a las 16 hs
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