El periodista Luis Ventura sumó este lunes un nuevo capítulo a la historia de la familia Maradona pero, una vez más, la respuesta de las hijas del astro no tardaron en llegar. Dalma repudió esta tarde el trabajo del periodista y, vía Twitter, expresó: "Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice @LuisVenturaSoy".

Durante el programa Informados de todo, que se transmite por América TV, con la conducción de Horacio Cabak y Sofía "Jujuy" Jiménez en reemplazo de Guillermo Andino, Ventura habló sobre la polémica que se generó en el lugar donde descansan los restos del exjugador de la selección argentina, mismo sitio en el que se encuentran sus padres, Doña Tota y Don Diego.

"Un verdadero escándalo se suscitó a propósito de la visita de una de las hermanas de Diego al cementerio de Bella Vista donde quiso ingresar para llevarle flores a su hermano", dijo Ventura. Y precisó: "Estamos hablando de Claudia, la octava hermana. En este caso, no estaba anotada en la lista de ingreso. Razón por la cual, hubo que llamar y después esperar a que finalmente respondiera Giannina Maradona, quien fue la que habilitó el paso de Claudia".

Desde la muerte de Diego Maradona, su familia es noticia todos los días debido a la batalla por la sucesión, la aparición de supuestos nuevos hijos o las acusaciones cruzadas entre el círculo íntimo y los profesionales por la atención que recibió el astro del fútbol antes de morir.

Pero esta tarde, Dalma brindó su propia versión de los hechos y contó: "Hablé con la gente del cementerio y me confirman que NUNCA UNA HERMANA DE MI PAPÁ TUVO PROBLEMAS PARA INGRESAR YA QUE TODOS SUS HERMANOS/AS Y SUS HIJOS ESTÁN AUTORIZADOS! Por lo tanto tmb es mentira que Gianinna tuvo que autorizar la entrada! No mienta más @LuisVenturaSoy".

Y luego, cruzó al periodista por difamar a su familia. "Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice @LuisVenturaSoy ! LA PREGUNTA ES, miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia SIN MOTIVO APARENTE?", reflexionó la hija menor del Diez.

Según Ventura, este nuevo incidente en la familia pone en evidencia los manejos del círculo íntimo del exfutbolista fallecido. Además, siembra un manto de dudas sobre quiénes fueron los responsables de permitir (o no) el acceso a la despedida de Diego."Mucha gente se lava las manos en cuanto a quién habilitaba las listas de ingresos y egresos con relación al tema del velatorio", aseguró.

Ventura mantiene una muy mala relación con Dalma y Giannina

Ventura mantiene una muy mala relación con Dalma y Giannina. Meses atrás, la mamá de Benjamín Agüero escribió un mensaje lapidario en sus redes sociales."Lamento que lleven consigo tanta m... y esa se proyecte en las suposiciones que hacen para formular sus notas. Lamento que se especule sobre los sentimientos y razonamientos del otro. Lamento que cierta gente desinforme informando", manifestó.

Y siguió: "Lamento haber visto hoy el noticiero de América TV y así haber visto al señor Luis Ventura hablando sobre mi familia. Lamento no haber escrito en ese momento. Luis Ventura no me voy a cansar de querer notificarte, vas a pagar el daño que me hiciste cuando por creerte un capo, aseguraste cosas mías que lejos estaban de ser verdad", disparó la hija menor del campeón del Mundial de México 1986.

