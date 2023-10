escuchar

Tras el escándalo del viaje que tuvo como protagonista al -ahora- ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, quien pasó días envueltos de lujos en Marbella, España, junto a la modelo Sofía Clerici, el fiscal de Lomas de Zamora solicitó que se investigara al político por enriquecimiento ilícito y todas las miradas se enfocaron hacia su exesposa, a quien le endilgaron que habría recibido 20 millones de dólares por su separación.

Tras la difusión de esta información, la conductora de La peña de morfi rompió el silencio en una entrevista que ofreció para el noticiero de Telefe y negó haber recibido esa cifra de dinero en julio de este año.

“Empezaron un montón de especulaciones y certezas respecto del origen de los fondos y cómo un funcionario estaba haciendo esa vida. Aparecieron registros de más de 200 viajes en los últimos años, algunos habrán sido con vos”, expresó Germán Paoloski al inicio de la conversación. Respecto de estas declaraciones, Cirio aseguró: “Hay cosas que las tiene que explicar él y sus personas jurídicas, yo puedo hablar de mis cosas, de mis viajes, que es la vida que llevo antes de conocerlo a él. Trabajo en los medios desde los 10 años, tengo 38, nunca dejé de trabajar, esa es la realidad”.

En tanto, al ser consultada sobre el acuerdo que tuvo con su exesposo y padre de su hija Chloe (5) por su separación, negó haber recibido algún tipo de dinero. “Realmente no entiendo de donde salió, es absolutamente mentira, nunca hubo un arreglo con esas cifras, nunca vi esa cifra toda junta tampoco. Eso no es real”, aseguró.

Insaurralde y su nueva pareja en un yate por Marbella

Sobre el tema, amplió: “No hubo arreglo, firmamos el divorcio hace tres meses y todo está en proceso. Siempre mantuve un medio de vida muy bueno antes de conocerlo a él y lo mantenía yo”. En sintonía con este tema, el periodista Mauro Szeta tomó la palabra y deslizó: “Justamente el tema del divorcio es lo que motivó la imputación respecto de tu persona por el delito de lavado de activos en función de siete carillas donde lo que se plantea es, de haber existido ese acuerdo con ese monto, lo que formula la fiscal es que eso fue una operación que tuvo como objetivo lavar dinero”. Tras sus dichos, le preguntó: “¿Vos ratificás, negás que haya existido una transferencia de playa a Uruguay?”.

Con el objetivo de despejar todos los interrogantes, Cirio, por su parte, negó la información y aseguró: “Nunca existió, nunca tuve cuentas en Uruguay, ni antes de estar casada con él”. Respecto de cómo era su situación económica mientras estaba casada con el exfuncionario, explicó: “Trabajo desde que soy chiquitita. Siempre me manejé, fui una persona en ese sentido de que me gustó tener independencia, no dejé de trabajar, mi economía me la manejo yo. Idea tengo, pero no me parece un espacio para charlar de eso, pero lo puedo justificar”.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde estuvieron juntos por casi 9 años

Además de explayarse sobre estos asuntos de importancia, profundizó acerca de los casi 200 viajes en avión que Insarraulde realizó desde que comenzó a ejercer cargos públicos y los 27 viajes a Colombia que ella también emprendió. Si bien aclaró que no daría detalles sobre las inculpaciones de su exesposo, se defendió sobre sus propios vuelos a Bogotá. “En el 2014 en falleció mi tía cuatro meses antes de casarme, tengo dos primitos chicos y esos años fui mucho tiempo a acompañarlos. Mi tío trabajaba un montón en ese momento, fue muy duro para toda la familia, ya que el momento que vivieron fue bastante traumático por cómo se dio. Fui allá y estuve todo el tiempo a disposición de ellos”, indicó.