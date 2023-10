escuchar

Wanda Nara enseñó los tiernos mensajes que su hija Isabella Icardi le envió antes de acostarse. En una seguidilla de audios de pocos segundos, la pequeña mostró el amor por su madre y le manifestó su preocupación por su nuevo trabajo. Cabe recordar que la influencer se encuentra en Roma, Italia, tras ser convocada para integrar el programa Bailando con las Estrellas, que se emitirá por la RAI.

A finales de septiembre, Nara compartió en sus redes sociales que el show de baile la convocó como una de las sorpresas para esta edición 2023. Con glamour y desde un jet privado, la esposa de Mauro Icardi mencionó al programa y destacó que sería una de las participantes junto a su compañero Pasquale Larocca.

Lo cierto es que debido a la reciente responsabilidad en la que se embarcó, decidió mudarse por un tiempo a la capital italiana para cumplir con sus obligaciones. Es por ello que se alejó tanto de Isabella como de Francesca y de Mauro, algo que en otras ocasiones se repitió cuando la polémica pareja se separó en el año pasado.

A raíz de ello, desde una Storie de Instagram, Wanda evidenció parte del chat que mantuvo con su pequeña antes de ir a dormir. “Mami, mañana te hablo. Chau. Mañana a la mañana te hablo antes de ir al cole. Te voy a hablar si estás despierta. Si no te hablo cuando llegue del cole que obviamente ya vas a estar despierta. Te amo”, comenzó el audio Isabella y hacia el final le envió un beso.

En un segundo consultó: “Seguí practicando. ¿Mañana practicás?”. Tras ello, Nara le contó parte del proceso en el que se encuentra: “Mañana hacemos la foto de presentación. Mañana no practico, hoy practiqué todo el día. Me duelen un montón los pies, como cuando ustedes van a baile. No sabés cuánto me duelen. Mañana tenemos todo el día de fotos. Cuando vas al colegio escribime que voy a estar despierta. Te amo, besito para Frances”.

“¿Má, pero no te mareás?”, le repreguntó preocupada Isabella, a la vez que su madre le contestó: “No Isi, un poco sí, las primeras veces sí. Pero lo hice como mil veces y ya no me mareo”. En tanto, al final de la conversación, la pequeña es quien tuvo la última palabra y le respondió: “Digo, cuando tenés que hacer tantas vueltas, ¿no te mareás? Como en el primer video”. Y cerró: “Chau má, mañana te hablo, buenas noches”. Al momento de publicar esta captura en la plataforma social, Wanda reaccionó: “Mi vida”, junto con un emoji de corazón.

Wanda Nara en la foto de presentación del Bailando con las Estrellas Italia (Fuente: Instagram/wanda_nara)

De esta manera, en medio del hermetismo por el que decidió transitar su enfermedad, Wanda Nara se muestra vital y con las energías suficientes para darlo todo en el próximo certamen de Bailando con las Estrellas.

Wanda Nara: una estrella en la Argentina y en Italia

El vínculo de Wanda Nara con los medios italianos nunca se cortó. A pesar de que Mauro Icardi abandonó el Inter de Milán por el París Saint Germain (PSG) varios años atrás y luego de su reciente desembarco en el Galatasaray de Estambúl, la argentina siempre mantuvo un fuerte contacto con la prensa del país europeo.

Asimismo, con la participación de Ivana Icardi en Gran Hermano Italia, en donde en diferentes ocasiones apuntó contra Nara, la imagen de la blonda creció entre el mundillo del espectáculo. Es por ello que en las últimas horas, se presentó ante sus seguidores, feliz y en pleno ensayo de lo que será el baile de apertura en la edición del Ballando Con Le Stelle.

“La más romántica Ballando a Roma [bailando en Roma]”, escribió en un reel que publicó en su perfil junto con su pareja. Además, este jueves sorprendió a todos con las primeras postales del detrás de escena de las fotos para publicitar el programa en la televisión italiana.