En medio de tantas dudas y especulaciones, la producción de Mirtha Legrand confirmó la vuelta de la diva a la televisión. El día tan esperado será este sábado a las 21.30 horas por El Trece y una de las que se refirió al tema fue su chef, Jimena Monteverde, encargada de hacer los delicados y deliciosos platos de la “Mesaza” de la última temporada.

La pandemia para Mirtha Legrand significó uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que al estar encerrada 300 días le costó volver a la televisión. “Eso no le hace bien a tu espíritu, a tu cuerpo. Un día estaba tan rara, yo vivo con Elvira, siempre hablábamos hasta que un día no teníamos más tema. Yo soy grande, pero soy vital, me gusta la vida. Bueno, estaba tan mal que llame a un neurólogo y le dije: ‘Doctor, yo quiero ser la de antes’. ¿Y saben qué me dijo? ‘Trabaje’ Y aquí estoy. Es la mejor terapia”, explicó en su momento.

La historia de Jimena Monteverde dedicada a la vuelta de Mirtha Legrand Instagram: @jimenamonteverde

El año pasado hizo su gran vuelta y este año, en medio de especulaciones, confirmó su estreno antes de las elecciones generales del 2023.

En su vuelta a la televisión, este sábado 7 de octubre, la “Chiqui” recibirá al candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, y su actual pareja, la actriz Fátima Florez. Pero también se espera que en los siguientes programas estén los candidatos Sergio Massa (Unión por la Patria) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio).

Jimena Monteverde, ganadora de un Martín Fierro a Mejor programa culinario en 2021, volverá a ser la encargada de agasajar con exquisitos platos de entrada, principal y postre a los invitados en La noche de Mirtha. Sin embargo, desde su aparición en el programa, fue protagonista de varios divertidos momentos junto a la conductora.

Las palabras de Jimena Monteverde a Mirtha Legrand Instagram: @jimenamonteverde

En una oportunidad, Mirtha le pasó factura por haber asistido como chef a Almorzando con Juana. “¿A vos te gusta más estar con Juanita o conmigo?”, preguntó Legrand, sin tapujos. “Son distintas. Pero estar acá, para mí, es un placer. Te adoro, como todo el mundo. Además, sinceramente, desde que estoy acá, me dio una especie de crecimiento y te lo agradezco, porque estoy al lado tuyo”, aseveró la chef. “Es una estrella”, concluyó Legrand.

En más de una ocasión, Jimena Monteverde recalcó la importancia de trabajar con una figura de la televisión como lo es Mirtha Legrand y, a pocos días de que se concrete la esperada vuelta del programa, la chef compartió dos historias de su participación.

“Ella, la número 1 vuelve este sábado 21.30″, escribió en una imagen en la que está entre la conductora y Jorge Lanata, quien fue uno de los invitados a la “Mesaza” el año pasado. En la fotografía se lo ve al periodista largando una gran carcajada ante el comentario de la diva.

En la segunda historia, se la ve a la chef sosteniendo con sus dos manos la mano de la conductora, quien luce un elegante vestido verde manzana. “Volver a sentir esa mano cariñosa me hace muy feliz”, escribió junto a un emoji de corazón.

La Noche de Mirtha se emitirá el próximo sábado desde las 21.30 horas por la pantalla de El Trece.