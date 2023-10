escuchar

El sábado 7 de octubre se espera que Mirtha Legrand regrese a la pantalla de El Trece con su clásico programa. En lo que será La noche de Mitha, la conductora recibirá a Javier Milei y a Fátima Florez, en el marco de las elecciones presidenciales 2023. Sin embargo, este jueves aseguraron que la grabación del programa “pende de un hilo”, ya que atraviesa un percance con su salud.

Desde LAM (América), Ángel de Brito aseguró que correría peligro el primer programa de Legrand en cuanto a su fecha de grabación pactada, puesto que la conductora atraviesa un cuadro de disfonía. Si bien está en perfecto estado de salud y anímicamente también, la producción se encuentra expectante a la rápida mejoría de la diva.

“Nosotros tenemos el estudio de El Bailando 2023 acá y al lado está el de Mirtha, que mañana se graba el primer programa. Que finalmente Milei y Fátima irán solos”, introdujo Ángel y adelantó: “Después viene un programa con [Sergio] Massa y otro programa con Patricia Bullrich”.

Luego de indicar los candidatos que estarán presentes en el regreso de Mirtha a la televisión, De Brito se refirió al estado de salud de la conductora: “Ella está muy disfónica. Están cortando clavos”. En ese instante, Yanina Latorre interrumpió y acotó: “Hay como una cosa de laringitis”.

Mirtha Legrand atraviesa por una disfonía y la grabación de su primer programa está en jaque (Fuente: Captura de video/eltrece)

“Están viendo si llegan a la grabación porque está sin voz Mirtha. Un castigo, porque queremos escucharla”, continuó De Brito a la vez que Marcela Feudale sumó: “Como bien dijiste, está planteada para mañana viernes la grabación, trataron de negociar hacerla el sábado, pero Fátima y Milei tienen las agendas completas y no pueden grabar con ella el sábado. Va a tener que tratar de hacer un esfuerzo, de ir al set de filmación, con 96 años que tiene y hacer el programa”.

“La disfonía no tiene mucha solución. O te vuelve o te vuelve. Cuanto más pensás que no vas a poder hablar, más se te va”, comentó el conductor de LAM. En tanto, Feudale remarcó acerca de Legrand: “Además, el estado gripal te confunde. Se te tapan los oídos, es horrible y la verdad están pendientes del programa”.

Al cierre, De Brito insistió: “Así que, están pendiendo de un hilo. Ojalá que no y que Mirtha pueda debutar. Nos encanta verla en la tele. Tampoco es grave. Es una disfonía y por ahí le vuelve la voz. Pero hasta hoy, estaba en debate si el programa se podía hacer el sábado. Los invitados no pueden y ella no puede arrancar con cualquier invitado. Necesita una mesa fuerte”. Por su parte, Feudale remarcó que sería un programa importante, ya que tanto la conductora, como Milei y Florez, pactaron hacer la presentación de la pareja en su estudio, por lo que la presión pesa aún más.

¿Qué dijo Jimena Monteverde acerca del regreso de Mirtha a la pantalla chica?

En medio de las dudas que surgieron acerca del comienzo de Mirtha Legrand, desde su cuenta oficial de Instagram, la chef Jimena Monteverde expresó su alegría por el retorno de la Chiqui. Cabe recordar que durante el ciclo 2022, no solo preparó los platos de los invitados, sino que, además, intervino al aire en diferentes ocasiones junto a la conductora.

La historia de Jimena Monteverde dedicada a la vuelta de Mirtha Legrand Instagram: @jimenamonteverde

“Ella, la número 1 vuelve este sábado 21.30″, escribió en una imagen en la que está entre la conductora y Jorge Lanata, quien fue uno de los invitados a la “Mesaza” el año pasado. En la fotografía se lo ve al periodista largando una gran carcajada ante el comentario de la diva.

Las palabras de Jimena Monteverde a Mirtha Legrand Instagram: @jimenamonteverde

En la segunda Storie, se la ve a la chef sosteniendo con sus dos manos la mano de la conductora, quien luce un elegante vestido verde manzana. “Volver a sentir esa mano cariñosa me hace muy feliz”, escribió junto a un emoji de corazón.