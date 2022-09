La respuesta de una participante de Los 8 escalones del millón que enmudeció a Guido Kaczka: “Ese color no existe”

Cada tarde, en Los 8 escalones del millón (eltrece) se viven emocionantes momentos con el camino de cada participante, que busca ganar la gran suma de dinero. Cada uno de ellos debe responder una pregunta, para realizar un avance en el juego. De esta forma, al llegar al último escalón se diputa la final, entre dos personas. Además de conocer las historias detrás de la necesidad de cada uno para obtener aquella suma, se ponen en juego las estrategias y personalidades de cada participante. Y fue una joven maestra, la que se llevó todas las miradas.

Luciana se encontraba en pleno juego, con una gran performance al quedar entre los seis participantes que habían avanzado en camino a la final. Una nueva etapa de juego comenzaba, y la maestra de primario alzó la voz para comenzar con la primera pregunta del escalón. Guido Kaczka no tardó en lanzar el interrogante, el cual tenía dos respuestas y debía elegir una de ellas como la correcta: “¿Con qué color se forma el marrón?”. Las opciones eran: rojo y verde o rojo y amarillo.

Luciana demostró todo su fanatismo en una repuesta (Captura video)

La mujer escuchó atenta y le pidió a Guido que reitere las opciones, para analizar correctamente las opciones. Luego de cortos minutos de reflexión, lanzó su respuesta. “Colorado y verde”, contestó y no pasó desapercibido la elección de sus palabras. Acto seguido, ante el silencio del conductor, no dudó en hacer una aclaración: “Digo colorado porque soy muy fanática de Racing, y para mí el rojo no existe. Perdón, lo tenía que decir”.

En sus palabras, se notó una clara intencionalidad, ya que el color mencionado en las opciones es el que utiliza popularmente como apodo para el club Independiente, eterno rival del equipo del que es la participante en cuestión.

El inesperado comentario de una participante

Racing e Independiente conforman el clásico de Avellaneda. Sus canchas se ubican en dicha localidad de la provincia de Buenos Aires, a pocos metros la una de la otra. La historia de la rivalidad deportiva divide a los habitantes del lugar, que apasionadamente demuestran su amor por los colores con fervientes discursos y chistes al respecto. Es por ello que la respuesta de Luciana fue entendida rápidamente por los presentes, al tratarse de una referencia ya muy popular en la sociedad argentina.

“Es así, el fútbol es así, apasionante. No son hinchas, son fanáticos”, expresó el periodista deportivo Walter Nelson, que no dudó en justificar las palabras de la participante, quien además indicó que sus alumnos refieren a este color de la misma forma que ella, ya que así lo estableció dentro del aula, lo que causó gracia entre sus compañeros de juego.

La respuesta de la mujer se replicó en redes sociales (Foto Twitter @RacingManiacos)

Este momento no pasó desapercibido para los hinchas de ambos equipos, que refirieron a la escena televisiva en Twitter, luego que la cuenta @RacingManiacos. “Qué hermoso es el hincha de Racing y cómo nos hacemos notar en todos lados”; “Seguro que suman otra estrella con esto, equipo chiquito” y “Me parece que eso los afecta más a ustedes que a nosotros”, fueron algunos de los comentarios destacados al respecto, que alimentaron la diferencia entre los fanáticos de cada camiseta.