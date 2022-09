Julieta Prandi recordó la experiencia paranormal que vivió cuando visitó el Cerro Uritorco: “Los escuchaba yo sola”

Los relatos sobre acercamientos a fenómenos paranormales son variados y tan sorprendentes como únicos. En la Argentina, hay diversos puntos del país que son considerados propicios para acercarse a estas experiencias, El Cerro Uritorco, en Córdoba, es uno de ellos. Y fue allí donde Julieta Prandi experimentó ciertas situaciones que la llevaron a confirmar sus creencias. Su detallado relato dejó sin palabras tanto a sus compañeros como a la audiencia.

Julieta Prandi tomó la palabra al momento que el periodista especialista en ufología, Fernando Silvia, hablaba en Es por ahí (América) sobre estos fenómenos, que fueron detectados a lo largo de la historia de la humanidad. Al comienzo de su relato, la conductora indicó que al culminar la temporada teatral en Carlos Paz, Córdoba, en 2020, determinó que no dejaría la ciudad sin visitar el Cerro Uritorco, debido a la gran cercanía que desde pequeña sintió con los temas de asuntos paranormales.

Julieta Prandi contó su relación con un fenómeno sobrenatural (Captura video)

Con la premisa de conocer aquel mítico lugar, donde muchas personas experimentaron experiencias inesperadas, hizo una excursión en el lugar que incluía pasar la noche en el sitio. “Éramos cuatro personas más el guía. Nos levantamos tipo 4.30 para subir a la cima, todos siguiendo al guía por un camino sinuoso, trepando rocas y con muchísimo frío”, contó sobre el inicio de aquel día que marcó su vida. Todo sucedía de tranquila forma, con el objetivo de llegar hasta la cima del lugar, cuando de repente todo cambio: “Empecé a sentir atrás mío pasos clavados en la tierra. Yo frenaba, me daba vuelta y nada. Seguía caminando y otra vez los pasos... Y no los escuchaban los otros, los escuchaba yo sola”.

Fue en aquel instante en el que se dio cuenta de que era ella quien vivía una singular situación, por lo que le consultó al guía y con sus palabras confirmó que había una presencia que solo ella podría sentir. “Fue todo hermoso, por supuesto que vimos luces. Es creer en ese momento o no, yo bajé distinta”, distinguió la conductora, que hablaba bajo la atenta mirada de sus compañeros, que se vieron impresionados por su relato.

Julieta Prandi

En esa línea, la también actriz indicó que no solo su experiencia ocurrió en el camino del cerro, sino que al momento de retirarse tras la excursión se dirigió a un puesto de ventas en el lugar, con la fiel convicción de comprar una piedra de cuarzo, y le pidió al vendedor, quien le ofreció un collar del mismo material. Julieta fue específica con su pedido, sin saber los motivos de por qué necesitaba eso. “Mirá, si vos no sabés nada... bajaste del cerro Uritorco y me estás pidiendo un cuarzo, yo te felicito porque algo pasó ahí arriba”, fue la respuesta del hombre en aquel entonces, que reforzó la idea de la conductora, que sintió que había vivido algo especial. Aquella misma persona le indicó que algo muy fuerte estaba a punto de suceder y esas palabras resonaron en ella días más tarde cuando se desató la pandemia del coronavirus.

Dos días más tarde de aquel momento, y antes de irse de Córdoba, volvió a vivir una experiencia única que la relacionó con la presencia de OVNIS, primero vio una “luz que se movía” mientras conducía su auto y luego visualizó tres “pelotas” en el cielo. Desde entonces, confirmó aquellas creencias que tenía desde pequeña. Pero no solo sintió eso, sino que, según sus propias palabras, al momento que descendió del cerro sintió un cambio en ella que lo relacionó con la creencia que comenzó a tener en sí misma.