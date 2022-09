Volvió a los 8 escalones, ganó los 2 millones e hizo un agradecimiento que nadie se esperaba

Decenas de personas participan día a día en Los 8 escalones del millón (eltrece) con la esperanza de llevarse el ansiado premio. Aunque muchos quedan en el camino, varios logran cumplir su sueño. Sin embargo, son pocos los que pueden presumir de haberse llevado, no solo uno, sino dos millones de pesos tras participar por segunda vez. En este selecto grupo se encuentra Diego, quien admitió haberse anotado gracias a su hija. Tras consagrarse como el ganador en la noche del jueves, regresó en la edición del martes por la tarde y, nuevamente en la final, aprovechó para expresar un inesperado agradecimiento.

Tras años de que sus amigos y conocidos le dijeran que debía anotarse en algún programa que pusiera a prueba sus conocimientos, Diego consideró que era momento de hacerles caso y envió el formulario de inscripción para ser parte de una de las ediciones de Los 8 escalones del millón. Sin embargo, no fue pura voluntad propia, sino que su decisión estuvo influenciada por su hija de 18 años, quien fue la responsable de terminar de convencerlo.

Durante su participación, le dio la razón a todos aquellos que le recomendaban ir a probar suerte, ya que -a pesar de su extrema timidez- logró avanzar de manera firme y segura hasta el final de la competencia. Ya ubicado en el octavo escalón, se enfrentó cabeza a cabeza contra Martín y, aunque empezaron la última ronda de preguntas empatados, el gerente bancario pudo ganar terreno.

Diego ganó su primer millón el jueves por la noche captura de video

Finalmente y tras responder correctamente una consigna sobre el mundo del entretenimiento y del espectáculo, se ganó el tan ansiado millón de pesos. Agradecido, reveló que cada centavo estaría dedicado a su hija, a modo de regalo para ayudarla a que se independice.

“Siempre me insistían para que me anote, pero la que me convenció fue ella y el millón es para que se independice. Es para ella, yo ya no quiero más”, expresó, sin poder creer que, efectivamente, se llevaría el premio a su casa.

Los 8 escalones: ganó el millón, pero desconcertó al jurado al revelar que no se lo quedará

Con el gigantesco cheque simbólico en mano y ya liberado de algunas de las inhibiciones que obstaculizaron sus participaciones pasadas, se arriesgó a más y aseguró que regresaría al día siguiente para poner su suerte a prueba una vez más. Dicho y hecho, el viernes por la tarde, Diego dio el presente al comienzo del programa.

A diferencia de tantos otros que, a pesar de triunfar una vez, en el segundo intento quedan descalificados en los primeros escalones, el participante volvió a encontrarse nuevamente entre los finalistas. Pasada otra reñida última ronda, esta vez enfrentado a Graciela, se llevó otra vez el millón y hasta aceptó la invitación para volver una tercera vez.

Antes de consagrarse como el ganador, aprovechó para compartir una profunda reflexión. Después de que Guido Kaczka remarcó que el segundo premio también sería para su hija, Diego expresó: “Estudia arquitectura, es buena chica, más no puedo pedir”.

Y agregó: “Estudia en la universidad pública, como yo. Todo mi conocimiento se lo debo a la educación pública. Soy hijo de la educación pública y trabajo en la banca pública, con lo cual le devuelvo lo que me dio. Ojalá siempre sea así”.